Une partie agréable, mais un score vierge : statu quo entre le Standard et Genk en tête des Europe Play-Offs

Un 0-0 agréable, si l'on peut le qualifier ainsi, entre le Standard et Genk ce samedi. Les deux leaders des Europe Play-Offs ont eu leurs occasions, mais ont manqué de justesse dans les derniers gestes.

Rencontre capitale ce samedi soir à Sclessin. Le Standard affronte le Racing Genk dans un duel entre les deux leaders des Europe Play-Offs. Vincent Euvrard peut finalement bien compter sur Marlon Fossey, mais pas sur Casper Nielsen, qui ne figure même pas sur la feuille de match.

Marco Ilaimaharitra le remplace, Dennis Ayensa est préféré à Timothé Nkada dans le onze de base, et le jeune Jordi Makiese (2009) figure dans la sélection. Au Racing Genk, Konstantinos Karetsas, Daan Heymans et Yaimar Medina sont absents.

Devant un peu plus de 16.000 supporters, soit deux fois plus qu'au début des Europe Play-Offs, le Standard tente de prendre les choses en main dès les premières minutes et de mettre la pression sur la défense de Genk, notamment avec un pressing haut d'Abid, Saïd et Ayensa. Avec ces trois hommes à la baguette, les Rouches se créent aussi leurs trois premières situations intéressantes, sans faire mouche.

Dans l'autre sens, Genk trouve de plus en plus de solutions après dix minutes difficiles. Les sorties de défense sont mieux réussies, l'homme libre est trouvé plus facilement, et le ballon arrive devant la cage d'Epolo. Mais tant Adedeji que Bibout sont contrés, tandis que Mirisola fait la différence sur une bonne balle de Kayembe, mais voit sa tentative repoussée juste devant la ligne par Bates (24e). Le plus gros frisson de la première demi-heure.





Deux gros dangers pour Genk, mais aucun but avant le repos

Quinze minutes pour chaque équipe, donc, dans cette première demi-heure, après laquelle le Racing Genk se procure la première énorme opportunité de ce premier acte. Tout juste monté au jeu à la place d'Adedeji-Sternberg, blessé, Ayumu Yokohama enroule une frappe du pied droit qui termine sa course sur le montant d'Epolo. Le ballon rebondit à bout portant sur Ito qui, surpris, ne peut reprendre (36e).

La plus grosse inquiétude pour le Standard survient toutefois trois minutes plus tard, à la suite d'un duel aérien entre Ilaimaharitra et Hautekiet. Le Malgache se relève, ce qui n'est pas directement le cas du défenseur central des Rouches, à qui un bandage est posé à même la pelouse. Quelques instants d'interruption après lesquels Hautekiet reprend sa place dans la défense, avec un nouvel accessoire ne passant pas inaperçu.

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Conscient que c'est ici, à domicile et contre son concurrent direct, qu'il doit frapper un grand coup dans cette course à la septième place, le Standard décide de sortir davantage après le repos. Dès les cinq premières minutes du deuxième acte, Karamoko force Brughmans à la parade d'une reprise de la tête sur corner (48e), puis Saïd oblige le jeune portier limbourgeois à s'interposer une nouvelle fois (50e). Le ton est donné.

Et la pression ne fait que s'accentuer sur la défense limbourgeoise, notamment via un Adnane Abid qui multiplie les exploits individuels et qui essaye de faire la différence. Son dernier geste, que ce soit un centre, une passe ou un tir, manque toutefois toujours d'un poil de justesse, ce qui annihile finalement les actions. Le Standard demeure dangereux, et Vincent Euvrard tente d'en rajouter une couche à trente minutes du terme avec la montée au jeu de Teddy Teuma, à la place d'Ilaimaharitra, et de Tobias Mohr en remplacement de Fossey.

Le Standard et Genk se quittent dos à dos et restent au coude à coude

C'est plutôt le Standard qui maîtrise le jeu de la dernière demi-heure, tandis que Genk essaye de profiter de transitions rapides pour piquer les Liégeois. Ces derniers multiplient les mouvements intéressants, notamment via Mortensen sur la gauche, mais ne font pas mouche, à l'image de la reprise croquée de Saïd, pourtant bien placé aux abords du point de penalty (78e).

Une action assez symbolique de cette rencontre entre deux équipes qui auront produit du (beau) jeu, des combinaisons rapides et qui auront lancé les débats avec retenue, avant de se livrer davantage. Le Standard n'aura pas su faire la différence malgré les derniers centres de Mortensen, Genk non plus, Epolo ayant repoussé la frappe déviée et dangereuse de Kayembe à dix minutes du terme (0-0).

Partage et statu quo entre Liégeois et Limbourgeois en tête de ces Europe Play-Offs. Un score nul et vierge dont profite Westerlo pour revenir à une petite longueur du duo de tête, alors que le Standard se rendra en Campine mardi soir. À deux journées de la fin des Europe Play-Offs, ils ne semblent plus être que trois à pouvoir revendiquer ce barrage européen.