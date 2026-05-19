Saïd, Abid, Nkada, un trio infernal : les notes des joueurs du Standard après la victoire à Westerlo

Avec un grand Timothé Nkada, le Standard s'est imposé avec le plus petit écart sur la pelouse de Westerlo, ce mardi soir. Voici les notes attribuées aux joueurs de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6,5)

Impuissant sur l’obus de Haspolat (n’aurait-il pas dû demander un mur plus imposant que celui composé du seul Abid ?), puis toujours à la bonne place pour rassurer le Standard, avec quelques interventions importantes.

Ibe Hautekiet (6)

Du travail pour gérer les nombreux longs ballons dans son dos. Bien réalisé dans l’ensemble, malgré quelques duels perdus.

David Bates (7)



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Avait comme principale consigne de ne pas laisser Ferri s’imposer dans les duels. L’Écossais a réussi sa mission et a aussi écarté le danger en contrant des tirs plus lointains.

Daan Dierckx (6)

Ne pensait pas commencer vingt minutes avant le coup d’envoi. A montré des faiblesses habituelles et logiques défensivement, mais s’est montré décisif avec un long ballon pour Nkada qui amène le 1-2. Pas un mauvais match de retour.

Marlon Fossey (6)

Pas encore le très grand Marlon Fossey, mais sa présence amène toujours un peu plus de sérénité. Beaucoup de travail, plutôt bien réalisé, avec Sayyadmanesh dans sa zone. Remplacé à l’heure de jeu par Mohr, l’Américain étant toujours dans son processus de retour de blessure.

Marco Ilaimaharitra (6)

Un jeu de "contrôle-passe" on ne peut plus simple, et donc moins de déchet dans son jeu. Un point positif, bien que le Malgache reste très court pour un Standard se voulant ambitieux.

Ibrahim Karamoko (6.5)

La comparaison de Guillaume Gillet avec Marouane Fellaini, dans son commentaire sur DAZN, est exagérée. Mais l’idée est là : un mur supplémentaire devant le rectangle d’Epolo, qui joue aussi de mieux en mieux au ballon.

Gustav Mortensen (7)

Dans l’apport offensif, un match plus proche de ceux de ses débuts, après quelques semaines moins productives. Des débordements qui ont déséquilibré la défense de Westerlo. Son positionnement a aussi permis des opportunités campinoises.

Adnane Abid (7,5)

Devait ouvrir le score sur la première très grosse occasion (9e), mais s’est racheté avec, une nouvelle fois, une très grande activité. Contre-attaque parfaitement menée sur le 1-2. Beaucoup de danger apporté.

Rafiki Saïd (7)

Quantitativement moins d’occasions créées que parfois, mais une prestation solide malgré tout et un dévouement précieux. À la bonne place pour convertir la contre-attaque d’Abid et mettre le Standard aux commandes.

Timothé Nkada (8)

A montré à Vincent Euvrard qu’il s’était probablement trompé en le faisant commencer sur le banc contre Genk. Une excellente première période, avec un penalty plein de sang-froid et une déviation de la tête pleine de justesse pour permettre le 1-2. S'était offert un deuxième but personnel, annulé pour une faute préalable.

Non notés : Tobias Mohr, Nayel Mehssatou, Teddy Teuma, Dennis Ayensa, Bernard Nguene.