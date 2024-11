🎥 Le Club de Bruges profite d'une erreur surréaliste pour s'offrir Aston Villa et Youri Tielemans en Ligue des Champions

En se procurant les plus belles occasions, mais en oubliant de les concrétiser, le Club de Bruges était parti pour retomber dans ses travers. Heureusement pour les Blauw & Zwart, l'erreur surréaliste de Tyrone Mings est passée par là .

Quatrième rencontre de Ligue des Champions pour le Club de Bruges, qui recevait Aston Villa, actuelle sixième force d'Angleterre, ce mercredi. Une rencontre pour laquelle Youri Tielemans, sifflé à chaque touche de balle en raison de son passé anderlechtois, est titulaire, au contraire d'un Amadou Onana assis sur le banc, mais applaudi lorsqu'il est allé s'échauffer.

Amadou Onana sur le banc pour ce Bruges - Aston Villa en Ligue des Champions 😕 pic.twitter.com/kHAUiU5ok3 — Loïc Woos (@LoicWoos) November 6, 2024

Comme contre Dortmund, comme à Milan et comme en Pro League, le Club galvaude ses occasions

Sur la pelouse, il a fallu attendre avant de voir la partie se décanter. Le premier quart d'heure est riche en intensité et en duels, mais pauvre en occasions. Tielemans frappe dans les nuages et est chambré par tout le stade (11e), tandis que la frappe hors rectangle de De Cuyper, sur un coup-franc joué en deux temps, a directement trouvé Martinez (15e).

Alors qu'Aston Villa est décevant et manque cruellement de créativité, Bruges accélère dans le dernier quart d'heure de la période. Superbement servi, Jutgla voit son face-à-face dévié par un Martinez réalisant un arrêt extraordinaire sur le poteau, avant le deuxième ballon frappé par Jashari, encore sur le portier argentin (30e). Quelques instants plus tard, la reprise de la tête de Nielsen trouvait Mings, presque sur la ligne de but (34e). Les Blauw & Zwart ont eu les plus grosses occasions, mais le score est nul et vierge au repos.

"Same old story", se dit-on alors, en réutilisant les propos de Nicky Hayen après la défaite à Milan. Bruges a dominé le début de match, mais n'a pas converti ses occasions. A San Siro, l'addition avait été salée, comme contre le Borussia Dortmund. Et généralement, en Ligue des Champions...

L'erreur surréaliste qui a offert la victoire au Club de Bruges contre Aston Villa

Mais cette fois, Bruges est aidé... par son adversaire. Sur une relance aux six mètres, Emiliano Martinez décale pour Mings, juste à côté de lui. Le défenseur anglais, de manière incompréhensible, prend alors le ballon des mains, avant de le rendre à son gardien. L'arbitre Tobias Stieler indique le point de penalty, son avis est confirmé par le VAR. Sur une phase que l'on aurait pu qualifier de "surréalisme à la Belge", le Club prend les commandes, via Vanaken (1-0, 52e).

C'est Noël avant l'heure avec ce penalty improbable pour Bruges. Hans Vanaken profite du cadeau et fait 1-0 ! 🎁 #CLUAVL pic.twitter.com/P2qRiD2ZVi — RTL sports (@RTLsportsbe) November 6, 2024

La fin de rencontre s'est encore plus débridée. Aston Villa a évolué un cran plus haut pour tenter de revenir au score, ce qui a permis aux Blauw & Zwart d'avoir de l'espace dans le dos. Leon Bailey, l'ancien de Genk, a accumulé les centres écartés par la défense, tandis que la reprise de Skov Olsen, servi par Talbi après un long déboulé, a frôlé la barre transversale (71e).

Dans les dernières minutes, les joueurs de Nicky Hayen ont encore obtenu quelques ballons intéressants, mais ils se sont surtout contentés de conserver le résultat. Le Club de Bruges remporte une deuxième rencontre dans cette campagne de Ligue des Champions et remonte provisoirement à la 20e place, tandis qu'Aston Villa subit sa première défaite après ses trois succès inauguraux. Quelle soirée au Jan Breydel !