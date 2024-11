"Cela devrait être illégal" : le Club de Bruges vivement critiqué après sa victoire contre Aston Villa

Les supporters d'Aston Villa, venus au Jan Breydel, ont été choqués par des installations vieillissantes : murs humides, sièges cassés et toilettes délabrées. Leur indignation a vite fait le tour des réseaux sociaux.

Les fans d'Aston Villa ayant fait le déplacement se sont plaints des installations du stade Jan Breydel. Ce temple du football est si vieillot que cela saute aux yeux. L’eau suinte des murs, des câbles électriques sont visibles et les toilettes sont en piteux état.

Certains ont même comparé le stade à celui de Birmingham, qui n'est pourtant pas en excellent état non plus. "On dirait qu'ils ont dépensé 10 millions pour des rénovations," a ironisé un supporter.

Sur les réseaux sociaux, des photos des urinoirs ont circulé. "Cela devrait être illégal," a commenté un internaute, exprimant son dégoût.

Et ce n’est pas tout : les sièges, pour la plupart, étaient dans un état déplorable, beaucoup étant tout simplement cassés. La tribune visiteurs, quant à elle, n'offre même pas de protection contre les intempéries. Bref, le Club de Bruges a été vivement critiqué.