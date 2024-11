Simon Mignolet donne son avis de gardien sur le penalty improbable obtenu par Bruges contre Aston Villa : "C'est ce que je fais toujours pour éviter ça"

Le Club de Bruges l'a emporté en Ligue des Champions face à Aston Villa, ce mercredi. Les Blauw & Zwart ont su profiter d'un penalty absolument rocambolesque, analysé par Simon Mignolet à notre micro.

La rencontre entre le Club de Bruges et Aston Villa était déjà spéciale avant de commencer, pour les Blauw & Zwart. Le club de la Venise du Nord disputait, en effet, son 100e match de Ligue des Champions, et devait l'emporter pour préserver ses chances de terminer dans le top 24.

Contre le Borussia Dortmund et l'AC Milan, le Club de Bruges a bien joué, mais a subi deux défaites. Face aux Anglais, les Brugeois ont une nouvelle fois galvaudé des occasions en première période, avant de marquer le seul et unique but de la rencontre, en seconde. "Profitons de ce moment. C'était très beau de vivre cela", déclarait Simon Mignolet dans la zone mixte du Jan Breydel Stadion.

L'analyse de gardien de Simon Mignolet sur le penalty obtenu par le Club de Bruges

Cette fois, le Club a su trouver le chemin des filets... bien qu'il ait été aidé par son adversaire, il faut bien l'écrire. Emiliano Martinez, sur un six mètres, a voulu décaler son coéquipier Tyrone Mings, qui a attrapé le ballon des mains de manière totalement incompréhensible. Tobias Stieler n'a pas hésité et a indiqué le point de penalty, avant d'être soutenu par le VAR.

"Je suis très conscient que ce genre de situations peut se produire", a déclaré Mignolet à ce sujet. "Dans le football moderne, il arrive souvent que ce soit le défenseur central qui dégage le ballon. C'est pourquoi j'essaie toujours de lui lancer le ballon à la main, car on ne sait jamais comment l'arbitre va l'interpréter si je le joue aux pieds, puis que le défenseur prend le ballon."

Avec 6 points sur 12, le Club de Bruges a encore toutes ses chances de terminer dans le top 24. "C'est encore loin. Cependant, c'est déjà magnifique pour Bruges d'avoir six points après quatre matchs de Ligue des Champions, gagnés contre des adversaires de haut niveau."