La presse anglaise élogieuse après la victoire de Bruges contre Aston Villa : "Gueule de bois au pays de la bière"

Le Club de Bruges a créé la surprise ce mercredi contre Aston Villa en Ligue des Champions. Cette fois, les Brugeois ont été récompensés de leur bonne prestation, et la presse anglaise était élogieuse.

Le Club de Bruges a joué un très bon match contre Aston Villa. Les Blauw & Zwart se sont procurés les meilleures occasions et ont conservé leur avantage obtenu il est vrai grâce à une erreur grossière de la défense du club de Birmingham.

Les médias anglais ont également jugé que la victoire était méritée malgré ce but "offert". 'Le Club Bruges était l'équipe supérieure', écrit The Guardian. 'Plus dynamique et plus dangereux. Villa a eu ce qu'il méritait pour sa performance médiocre : une troisième défaite consécutive, chacune dans une compétition différente. Tout cela après un moment bizarre que Mings et tous les supporters du club voudront oublier au plus vite".

'"Villa et ses supporters atterrés restent avec une gueule de bois énorme dans la capitale européenne de la bière", peut-on lire dans The Sun. "Emiliano Martinez avait une défense faible devant lui, tandis que Hans Vanaken est resté calme et a pris le spécialiste des tirs au but à revers".

Côté français, dans L'Équipe, on a surtout parlé de l'erreur de Mings, ce qui n'est pas illogique. 'Le Club Bruges, qui était beaucoup plus entreprenant, a profité d'une erreur grotesque de Tyrone Mings.' Le média français a tout de même remarqué que le Club aurait pu marquer davantage.

'L'envie d'attaquer de l'équipe de Nicky Hayen n'a pas été récompensée au-delà du penalty transformé. Notamment, Ferran Jutgla, Christos Tzolis et Ardon Jashari n'ont pas réussi à passer Martinez.'