Des éloges pour un Hans Vanaken entré encore plus dans l'histoire du football belge : "Et pourtant, il reçoit toujours autant de critiques..."

Avec une deuxième victoire en Ligue des Champions, le Club de Bruges peut à nouveau rêver. Maxim De Cuyper a loué son capitaine Hans Vanaken, tandis que Simon Mignolet a également nommé quelques joueurs qui se sont particulièrement distingués.

Le match contre Aston Villa était historique pour le Club de Bruges : c'était son 100e en Ligue des champions. Dans plus de la moitié d'entre eux, 52 pour être précis, Hans Vanaken était sur le terrain. Ce fut également une soirée historique pour lui.

Le capitaine du Club de Bruges a marqué son dixième but en Ligue des Champions sur penalty, égalant ainsi Eden Hazard. Seuls Lukaku (18), Mertens (16) et De Bruyne (16) ont marqué plus de buts en C1 que le Blauw & Zwart.

De Cuyper encense Vanaken

Maxim De Cuyper a donc été élogieux envers Vanaken, qui a été élu Homme du Match. "Tout le monde connaît ses qualités. Et pourtant, il y a toujours des périodes où tant de gens le critiquent", a commencé De Cuyper.

"Mais si vous vous maintenez si longtemps à ce niveau, vous êtes un joueur de grande qualité. Il l'a encore prouvé maintenant. La manière dont il nous guide, tant en possession qu'en perte de balle... Je n'ai que des mots élogieux pour notre capitaine."

Selon Mignolet, c'est surtout collectivement que Bruges l'a emporté contre Villa. "Je dois d'abord saluer notre défense mais finalement, tout le monde, y compris les remplaçants, ont fait leur travail. C'est une victoire collective", a déclaré le gardien de but.