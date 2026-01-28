Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

L'Union Saint-Gilloise a réussi un nouveau match référence en battant l'Atalanta (1-0). Insuffisant pour finir dans le top 24, mais de quoi finir la campagne en beauté.

Le 16 septembre dernier, Promise David avait inscrit le tout premier but de cette phase de ligue de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, pour encore rêver de finir dans le top 24, l'Union était privée de son géant canadien, mais aussi de Kevin Rodriguez, qui était aligné à côté de lui lors du match d'ouverture. David Hubert a donc sorti un lapin de son chapeau en alignant à la fois Anan Khalaili, Guilherme Smith et Louis Patris. Ce dernier a évolué à gauche, sur le côté d'une défense à quatre.

Seul attaquant de pointe aligné, Raul Florucz a bien cru pouvoir ouvrir le score après deux minutes en profitant d'une mauvaise passe en retrait de l'Atalanta. L'Autrichien a fait ce qu'il fallait en contournant le gardien adverse et en mettant le ballon entre les deux poteaux, mais un défenseur italien l'a privé de l'ouverture du score sur la ligne de but.

L'Union met la pression

Derrière lui, les mouvements d'Anouar Ait El Hadj, Guilherme Smith et Anan Khalaili ont fait mal à l'Atalanta. Après un peu moins de 20 minutes, Guilherme est d'ailleurs à son tour passé proche de l'ouverture du score en rentrant dans le jeu avant d'enrouler juste à côté du but. Les attaquants unionistes ont réussi quelques autres percées intéressantes sur des récupérations hautes transformées en situation de un-contre-un, mais il a manqué un peu de sang-froid dans la dernière passe et de présence dans le rectangle.

Dans le camp d'en face, une équipe poussant pour le top 8 ne pouvait pas se permettre de subir pendant toute la rencontre. A partir de la demi-heure, l'Atalanta a commencé à inverser la tendance, en repoussant l'Union dans son rectangle. Les sacrifices de Kevin Mac Allister et Christian Burgess ont limité la casse à hauteur d'un seul arrêt à sortir pour Kjell Scherpen, sur une frappe d'Ademola Lookman. Mais la mi-temps arrivait au bon moment pour les Saint-Gillois.





Le repos a été bénéfique aux troupes de David Hubert, qui ont bien mieux repris les débats, avec deux frappes cadrées coup sur coup de Khalaili et Guilherme. Cela a d'ailleurs poussé l'entraîneur de l'Atalanta à réaliser trois changements à la 50e, dont un certain Charles De Ketelaere, qui avait débuté le match sur le banc.

Malgré cela, c'est bien l'Union qui a ouvert le score ! Le match s'est décanté sur un coup franc d'Anouar Ait El Hadj, repris en puissance au second poteau par Anan Khalaili, auteur de son troisième but en Ligue des Champions (70e, 1-0).

Dos au mur, l'Atalanta a tenté de pousser, mais l'Union a montré que la campagne lui avait beaucoup appris : les joueurs ont fait preuve d'une grande solidarité pour repousser le danger et conserver leur but d'avance jusqu'au bout, malgré une dernière très grosse occasion manquée par l'Atalanta dans le temps additionnel. Une première victoire au Lotto Park qui ne suffira pas pour arracher le top 24 à cause d'une différence de buts qu'on savait difficilement surmontable, mais de quoi quitter la scène européenne la tête haute.

L'Union conclut sa campagne avec neuf points, le même total que deux qualifiés, et s'offre une dernière prestation très solide face à une équipe issue d'un des cinq grands championnats européens. Chapeau bas, Unionistes.