Scott Crabbé depuis le Lotto Park
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta
L'Union Saint-Gilloise a conclu sa campagne en beauté. Voici les notes individuelles des joueurs pour leur prestation contre l'Atalanta.

Scherpen (6,5) : s'attendait sans doute à être plus souvent mis à contribution. Un seul arrêt digne de ce nom sur un tir à son premier poteau, mais quelques sorties des poings qui ont rassuré dans le rectangle. Sans doute son match le plus solide de la campagne.

Mac Allister (6,5) : pris de vitesse à plusieurs reprises dans le premier quart d'heure, il s'en est remis à son bon vieux dicton : si le ballon passe, l'homme ne passe pas. Et en étant le seul défenseur à ne pas écoper de carte jaune, s'il vous plait. 

Burgess (7) : averti dès la dixième minute, il a géré son carton jaune avec beaucoup de métier. Ses interventions ont fait beaucoup de bien pour écarter le danger.

Sykes (6,5) : moins sûr qu'au Bayern, notamment à la relance, il a tout de même livré un solide match dans les duels. 

Une défense moins exposée que lors des derniers matchs au Lotto Park

Patris (7) : débuter un match de Ligue des Champions sur le côté qu'il apprécie le moins n'était pas un cadeau. Mais le Gembloutois a fait le boulot défensivement et a proposé quelques solutions dans le dos de Guilherme, tout en restant sobre.

Lire aussi… Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

Van De Perre (7,5) : encore un match référence sur la scène europennée, avec des anticipations, des récupérations hautes et des coupures de trajectoires remarquées. Un patron.

Zorgane (5,5) : un volume de jeu certain entre les deux rectangles, mais parfois en difficulté face à la vivacité de Samardzic, et quelques mésententes dans le camp adverse. Sorti par David Hubert avant l'heure de jeu.

Guilherme (7,5) : Ousseynou Niang a quelques soucis à se faire sur la gauche. En son absence, Guilherme s'est révélé et a encore confirmé ce soir, avec plusieurs percées décidées qui ont mis l'Atalanta en difficulté. Il n'était d'ailleurs pas loin d'ouvrir le score sur une jolie frappe enroulée passée à quelques centimètres du poteau.

Ait El Hadj (6,5) : la Ligue des Champions l'a une nouvelle fois incité à jouer simplement, en une touche de balle, pour se défaire du pressing adverse. Mais après son bon début de match, il a parfois eu tendance à retomber dans ses travers, en compliquant son jeu. Mais encore un coup franc chirurgical pour faire la différence sur le seul but de la rencontre.

Khalaili (7,5) : une mi-temps assez discrète, avant un deuxième acte où il n'a fait que monter en puissance dans sa percussion, jusquà cette reprise victorieuse sur coup franc pour ouvrir le score de son troisième but sur la scène européenne cette saison.

Florucz (6) : pensait inscrire le tout premier but de sa carrière en Ligue des Champions après deux minutes, en contournant bien le gardien italien. Mais un sauvetage de dernière minute sur la ligne de but en a décidé autrement. Dans un rôle de remiseur pour permettre aux autres offensifs, plus rapides, de plonger en profondeur. David Hubert l'a toutefois sorti en premier pour apporter un peu plus de vitesse et de spontanéité avec Mohamed Fuseini.
 

