Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

L'Union accueille l'Atalanta pour cette dernière journée de phase de ligue en Ligue des Champions. David Hubert ne pourra pas compter sur un noyau au complet, un constat qui vaut surtout en attaque.

Pour espérer finir dans le top 24, il faudra que les planètes s'alignent pour l'Union Saint-Gilloise : non seulement la victoire sera obligatoire, mais de nombreuses autres conditions devront être remplies dans les autres matchs de la soirée, tous lancés sur le coup de 21h.

En conférence de presse, David Hubert a donc logiquement gardé le focus sur son équipe : "Il ne faudra pas se précipiter ou s’occuper de ce qu’il se passe autre part en Europe. Ce que je veux voir, c’est une performance digne de l’Union et de la Champions League qu’on a disputée jusqu’à présent. On verra ensuite comment ça se passe autre part au fur et à mesure… Et on sera informés s’il faut en marquer 7 ou 8", sourit-il, cité par la RTBF.

Un humour de circonstance face à un adversaire une nouvelle fois très costaud en perspective : l'Atalanta reste sur un 13 sur 15 en Serie A et aurait de bonnes chances de finir dans le top 8 sur la scène européenne en cas de victoire ce soir.

Jouer le coup à fond pour ne pas avoir de regrets

"Ils disposent de multiples sources de danger : des latéraux doués offensivement, des joueurs entre les lignes redoutables comme Charles De Ketelaere et Ademola Lookman, et un ou deux attaquants de classe mondiale", se méfie Hubert.

Ce soir, l'Union sera privée de Mamadou Barry (blessé) en défense. Sur le front de l'attaque, ce sont Kevin Rodriguez (lui aussi blessé) et Promise David (suspendu) qui manquent à l'appel. Mohamed Fuseini pourrait être une solution intéressante aux côtés de Raul Florucz mais manque encore de rythme pour débuter un match. Hubert optera-t-il donc pour un milieu de terrain renforcé ?





Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Ait El Hadj - Florucz

Atalanta : Carnesescchi - Kossounou, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski - Lookman, De Ketelaere - Scamacca