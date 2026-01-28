Suis Union SG - Atalanta en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
-
Date: 28/01/2026 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 8
Stade: Joseph Marien stadion
Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta
Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta
Photo: © photonews

L'Union accueille l'Atalanta pour cette dernière journée de phase de ligue en Ligue des Champions. David Hubert ne pourra pas compter sur un noyau au complet, un constat qui vaut surtout en attaque.

Pour espérer finir dans le top 24, il faudra que les planètes s'alignent pour l'Union Saint-Gilloise : non seulement la victoire sera obligatoire, mais de nombreuses autres conditions devront être remplies dans les autres matchs de la soirée, tous lancés sur le coup de 21h.

En conférence de presse, David Hubert a donc logiquement gardé le focus sur son équipe : "Il ne faudra pas se précipiter ou s’occuper de ce qu’il se passe autre part en Europe. Ce que je veux voir, c’est une performance digne de l’Union et de la Champions League qu’on a disputée jusqu’à présent. On verra ensuite comment ça se passe autre part au fur et à mesure… Et on sera informés s’il faut en marquer 7 ou 8", sourit-il, cité par la RTBF.

Un humour de circonstance face à un adversaire une nouvelle fois très costaud en perspective : l'Atalanta reste sur un 13 sur 15 en Serie A et aurait de bonnes chances de finir dans le top 8 sur la scène européenne en cas de victoire ce soir.

Jouer le coup à fond pour ne pas avoir de regrets

"Ils disposent de multiples sources de danger : des latéraux doués offensivement, des joueurs entre les lignes redoutables comme Charles De Ketelaere et Ademola Lookman, et un ou deux attaquants de classe mondiale", se méfie Hubert.

Ce soir, l'Union sera privée de Mamadou Barry (blessé) en défense. Sur le front de l'attaque, ce sont Kevin Rodriguez (lui aussi blessé) et Promise David (suspendu) qui manquent à l'appel. Mohamed Fuseini pourrait être une solution intéressante aux côtés de Raul Florucz mais manque encore de rythme pour débuter un match. Hubert optera-t-il donc pour un milieu de terrain renforcé ?

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Ait El Hadj - Florucz

Atalanta : Carnesescchi - Kossounou, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski - Lookman, De Ketelaere - Scamacca

Prono Union SG - Atalanta

Union SG gagne
Partage
Atalanta gagne
Union SG Union SG gagne Partage Atalanta Atalanta gagne
21.05% 36.84% 42.11%
Les plus populaires
1-2
(5x)		 1-1
(5x)		 2-1
(3x)

Comparatif Union SG - Atalanta

Classement

31
12

Points

6
13

Gagner

2
4

Perdre

5
2

Buts inscrits

7
10

Buts reçus

17
9

Cartes jaunes

15
10
Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

27/01 1

L'Union Saint-Gilloise va affronter un gros morceau mercredi soir au Lotto Park. L'Atalanta de Charles De Ketelaere vise le top huit.

"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

11:00

L'Atalanta affronte l'Union Saint-Gilloise ce mercredi au Lotto Park. L'occasion pour Charles de Ketelaere de refouler les pelouses belges.

Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

11:20 1

Rudi Garcia ne devrait pas chambouler son groupe d'ici à la Coupe du Monde 2026. Mais il reste attentif aux joueurs qui pourraient venir renforcer les Diables Rouges en cas...

Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

12:40

L'Union accueille l'Atalanta pour cette dernière journée de phase de ligue en Ligue des Champions. David Hubert ne pourra pas compter sur un noyau au complet, un constat qu...

"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

14:00

L'Union Saint-Gilloise n'a plus qu'un mince espoir de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions. Pour se donner le droit de rêver, les Bruxellois devront s'i...

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 21:00 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 21:00 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 21:00 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 21:00 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Inter Inter
Manchester City Manchester City 21:00 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 21:00 Chelsea Chelsea
PSV PSV 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21:00 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved