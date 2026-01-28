"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

L'Atalanta affronte l'Union Saint-Gilloise ce mercredi au Lotto Park. L'occasion pour Charles de Ketelaere de refouler les pelouses belges.

L'Atalanta est d'ores et déjà assuré de sa place en barrages de la Champions League, mais une victoire peut envoyer les Italiens dans le top 8. Raffaele Palladino, l'entraîneur de l'Atalanta, s'est exprimé en conférence de presse avant la rencontre.

"Ce sera un match difficile contre une équipe qui doit prendre des points et peut encore se qualifier", souligne le coach italien dans des propos relayés par Het Belang Van Limburg. "Ce serait formidable de se hisser dans le top 8, nous voulons tout donner. Mais je m'attends à ce que l'Union nous rende la tâche compliquée".

Selon lui, l'approche de l'Atalanta sera déterminante. " Tout dépendra de notre mentalité et de la manière dont nous monterons sur le terrain". Palladino a indiqué qu'il avait analysé en profondeur l'équipe bruxelloise. "Ils doivent faire face à quelques absences, y compris des joueurs suspendus et blessés, mais disposent de très bonnes individualités".

Charles De Ketelaere, joueur clef qui peut mieux faire

Sous Palladino, Charles De Ketelaere est devenu une valeur sûre de l'Atalanta Bergame. L'entraîneur a souligné son importance pour l'équipe. " C'est un joueur important, qui évolue à un niveau incroyablement élevé, mais peut encore faire mieux", précise-t-il cependant.

Lire aussi… Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise›

Palladino a indiqué où, selon lui, des progrès restent possibles. "Il peut marquer davantage de buts, c'est ce qui lui manque encore pour progresser pleinement, et je dois l'y aider. Mais son talent et ses qualités physiques comme techniques sont indéniables".