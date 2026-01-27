Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise va affronter un gros morceau mercredi soir au Lotto Park. L'Atalanta de Charles De Ketelaere vise le top huit.

Le match de Ligue des Champions entre l'Atalanta et l'Union est capital. Treizièmes au classement, les Italiens sont proches du top 8. Une victoire peut les rapprocher d'une qualification directe. Mais l'Union Saint-Gilloise joue sa survie.

Pour les Bruxellois, il faut absolument gagner pour espérer les barrages. Sans victoire, la campagne européenne va se terminer. Les deux équipes arrivent avec une énorme pression.

Énorme enjeu

Raffaele Palladino a prévenu en conférence de presse. "Ce sera une partie difficile contre une équipe qui doit prendre des points. Ils peuvent encore se qualifier. Je m'attends à un maximum de détermination et à de grosses difficultés pour nous." Le coach se méfie de l'Union.

L'entraîneur italien a aussi parlé de l'objectif de son équipe. "Tout dépendra de notre mentalité et de la manière dont nous entrerons sur le terrain. Ce serait magnifique de finir parmi les huit premiers. Nous voulons aller jusqu’au bout", a-t-il expliqué.

Palladino attend plus de "CDK"



Palladino a évoqué notre Diable Rouge Charles De Ketelaere. "Il joue à un niveau incroyable, mais peut faire encore mieux. Il peut marquer plus de buts, c'est ce qui lui manque. Son talent est évident, c'est un joueur fantastique, et je dois l'aider à progresser encore", a-t-il conclu.