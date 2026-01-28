Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

Rudi Garcia ne devrait pas chambouler son groupe d'ici à la Coupe du Monde 2026. Mais il reste attentif aux joueurs qui pourraient venir renforcer les Diables Rouges en cas de besoin.

Et selon les informations du Nieuwsblad, un joueur est assez monté en puissance cette saison pour être considéré comme un Diable Rouge potentiel : Kamiel Van de Perre (21 ans). Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise est un titulaire régulier cette saison chez les champions de Belgique en titre, avec 27 matchs toutes compétitions confondues.

Formé à Genk, Van de Perre n'y reçoit pas sa chance et décide donc en 2024 de quitter le Limbourg pour la capitale. Le départ de Charles Vanhoutte l'été passé lui a laissé le champ libre pour s'imposer dans l'entrejeu cette saison.

Kamiel Van de Perre deviendra-t-il Diable Rouge ?

Déjà international belge U21, l'Unioniste a donc passé un cap et Rudi Garcia le garde à l'oeil. Reste à savoir s'il sera sélectionné à court terme ; on le sait, rares ont été les joueurs de l'USG à être sélectionnés régulièrement. On se rappelle que Siebe Van der Heyden et Dante Vanzeir, notamment, l'avaient été brièvement, tandis que Charles Vanhoutte a dû signer à Nice pour être repris.

En mars, il y aura probablement une place à prendre dans l'entrejeu : Youri Tielemans sera indisponible, et même Kevin De Bruyne pourrait bien faire l'impasse sur ces matchs amicaux aux USA au vu de son retour de blessure.

Mais Van de Perre aura de la concurrence : on le sait, l'entrejeu est le poste où Garcia dispose du plus d'options. Des garçons comme Albert Sambi Lokonga, Nathan De Cat ou même Mandela Keita ont des arguments également...