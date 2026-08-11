La Ligue des Champions, c'est terminé : héroïque jusqu'en prolongations, l'Union finit par craquer à Bodø

L'Union s'est battue jusqu'au bout mais a fini par s'incliner aux prolongations contre Bodo/Glimt (3-2). Pas aidés par l'exclusion de Kamiel Van de Perre en fin de temps réglementaire, les Unionistes ne verront pas la Ligue des Champions cette saison.

Un thermomètre qui atteint péniblement les dix degrés, des supporters empaquetés sous des k-ways aux couleurs de leur équipe pour se protéger de la pluie : pas de doute, l'Union est bien en déplacement à Bodø/Glimt. Pour ce match à l'Aspmyra Stadion, coincé entre l'aéroport et le port local, David Hubert a bien modifié son onze de base, avec cinq changements par rapport au match aller.

Outre les absences de Ross Sykes et Anan Khalaili (suppléés par Nikki Havenaar et Louis Patris) ainsi que le retour d'Adem Zorgane au détriment de Rob Schoofs, Hubert est repassé à un système à un seul attaquant. Raul Florucz et Mohammed Fuseini ont cédé leur place à Promise David, permettant d'aligner Besfort Zeneli et Darius Olaru de concert.

Bodø/Glimt prend les choses en main

Contrairement au match aller, l'Union a entamé de manière très prudente, repliée dans son camp. Bodø en a profité pour dominer les débats. La première grosse occasion survient peu avant le quart d'heure, avec une reprise de la tête de Brynhildsen léchant la transversale.

Les situations dangereuses continuaient, sous la forme d'un but annulé pour un (large) hors-jeu, un centre dangereux manqué par Hauge au second poteau et une reprise manquée de Brynhildsen. Dominée, l'Union est tout de même parvenue à se forger plusieurs occasions franches en contre.

L'Union équilibre les débats

La première vient des pieds de Promise David, qui se manque sur un excellent centre de Louis Patris dans le rectangle. Même mouvement quelques minutes plus tard, avec une reprise plus compliquée, toujours hors-cadre. Principale menace, le Canadien a ensuite pris la profondeur sur un bon service d'Adem Zorgane pour se présenter face au gardien local, sans parvenir à conclure.





Le troisième quart d'heure est même à l'avantage de l'Union, avec une double occasion pour finir ce premier acte. Le mouvement est orchestré par un très bon Louis Patris, dont le centre a d'abord profité à Guilherme. Le Brésilien a cru ouvrir le score, mais sa frappe a été sauvée devant la ligne de but. Même résultat pour Besfort Zeneli, contré au petit rectangle dans la foulée.

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La mi-temps est arrivée au mauvais moment pour l'Union, qui est retombée dans ses travers à la reprise. Laissé trop seul devant le rectangle, Blomberg a fait pencher la balance d'une frappe entrée avec l'aide de la barre (52e, 1-0). Le montant a encore tremblé trois minutes plus tard, mais dans l'autre rectangle. Patris est encore à la réplique sur une merveille d'extérieur du pied de Zorgane, sa frappe du gauche est passée à quelques millimètres de se transformer en égalisation.

Le match s'emballait, et cela a profité à l'Union. Et en particulier à Guilherme ! C'est d'un véritable exploit personnel - dribble à l'intérieur du jeu puis frappe imparable - qu'il a remis l'Union à hauteur peu après l'heure de jeu (62e, 1-1).

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La physionomie de la rencontre ne jouait toutefois pas en faveur des Unionistes, qui s'affaiblissaient au fil des minutes avec la sortie de Zorgane et le coup de jambon pris par Massiré Sylla. Sans doute encore diminué, le Sénégalais a ouvert la porte sur le flanc droit, pour un centre très dangereux. Chambaere a sauvé les meubles pour deux secondes grâce à un arrêt cinq étoiles au petit rectangle, mais Jens-Petter Hauge a bien suivi pour refaire la différence (78e, 2-1).

Mais l'Union n'était pas abattue pour autant, en témoigne cette double occasion pour Biondic puis Fuseini au petit rectangle. Le premier cité a encore hérité d'une opportunité dans la foulée, mais n'a pas réussi à cadrer.

L'Union y a cru jusqu'au bout

Les Bruxellois ont fini par être récompensé de leur jusqu'au-boutisme ! Très bien entré, Mohammed Fuseini a lui aussi sorti le grand jeu en rentrant à son tour dans le jeu pour trouver l'autre lucarne et égaliser une deuxième fois (88e, 2-2).

Du rire aux presque larmes, l'Union a encore failli encaisser dans la foulée, c'est Chambaere qui s'est interposé. Le niveau de dramaturgie ne retombait pas, puisque l'Union a arraché les prolongations...à dix contre onze. Déjà averti, Kamiel Van de Perre a laissé les siens en infériorité numérique à cause d'un tacle trop impétueux.

Sans surprise, l'Union a abordé ces 30 minutes supplémentaires de manière assez repliée, mais sans pour autant se montrer inexistante : monté sur ressorts, Fuseini a couru pour deux sur les quelques reconversions bruxelloises. Vic Chambaere a tout de même dû sortir un arrêt décisif au petit rectangle pour permettre aux siens d'atteindre la mi-temps de ces prolongations toujours à hauteur.

Un but qui tombe au pire moment

Dès la reprise, c'est Blomberg qui sauvé l'Union en manquant une grosse occasion au petit rectangle. Contre vents et marées norvégiennes, les visiteurs ont fait bloc, se créant même une belle opportunité sur une folle chevauchée de Patris, pas exploitée par Schoofs dans le rectangle.

Le reste des situations chaudes se déroule toutefois dans l'autre box, témoin de centres très dangereux, tantôt sauvés par Chambere, tantôt galvaudés par les locaux. Dans un scénario des plus cruels, l'Union a fini par craquer à quatre minures des tirs au but, sur un ballon renvoyé par Sylla dans une foret de joueurs qui a fini par ricocher au fond des filets (116e, 3-2).

Malgré une dernière grosse occasion pour Fuseini (ensuite signalé hors-jeu), les Saint-Gillois doivent s'avouer vaincus au bout du suspense. Après avoir résisté héroïquement presque jusqu'au bout sous la drache, ce match et la déception qui va avec vont peser lourd.

