Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Éliminée de la Ligue des Champions, l'Union sait combien lui rapportera au minimum l'Europa League. Et plusieurs primes peuvent faire grimper la somme.

L'élimination face à Bodo/Glimt a fermé les portes de la Ligue des Champions à l'Union Saint-Gilloise, mais pas celles de l'Europe. Les Bruxellois poursuivront leur parcours en Europa League avec une première certitude financièr. Leur présence dans la compétition leur assure 4,31 millions d'euros comme le rapporte Het Nieuwsblad.

La saison dernière, l'Union avait gagné 32,7 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. Elle avait reçu 18,62 millions pour sa participation et 6,3 millions grâce à ses trois victoires. À cela s'ajoutaient 5 millions liés aux droits TV et aux performances passées, ainsi que 2,75 millions pour sa 27e place.

Pas les mêmes primes que la Ligue des champions

La différence avec la Ligue des Champions est énorme. Une qualification parmi l'élite européenne aurait garanti plus de 18 millions d'euros au club bruxellois, avant de compter les résultats obtenus pendant la compétition. En passant à côté, l'Union laisse filer près de 14 millions d’euros de revenus potentiels. Une somme considérable à l'échelle du football belge.

Minimum 4,31 millions pour l'Union Saint-Gilloise

Les 4,31 millions acquis sont loin d'être anecdotiques. Pour donner une idée de ce que ça représente, cette enveloppe se rapproche des revenus générés par les droits télévisés de l'Union la saison dernière. Elle correspond aussi à peu près à ce que les Bruxellois avaient gagné grâce à la billetterie en championnat.

450 000 euros par victoire et 150 000 euros par match nul

Et le compteur peut grimper. Plus l'Union ira loin, plus le chèque deviendra intéressant. Une qualification directe pour les huitièmes peut ajouter 600 000 euros au pactole. En passant par les barrages, les Bruxellois peuvent empocher 300 000 euros de plus. Chaque résultat rapporte : 450 000 euros pour une victoire et 150 000 pour un nul.



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Le classement final en Europa League déterminera aussi une partie des primes versées à l'Union. Finir tout en haut peut rapporter 2,7 millions d'euros, contre 300 000 euros pour les équipes classées entre la 9e et la 16e place.