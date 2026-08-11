"Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage
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Réduite à dix et éliminée à quatre minutes des tirs au but, l'Union Saint-Gilloise quitte la Ligue des champions dans des conditions difficiles. Rob Schoofs est revenu sur cette soirée.

L'Union Saint-Gilloise est passée à quelques minutes d'une séance de tirs au but à Bodø. Menés à deux reprises, les Bruxellois ont trouvé les ressources pour revenir grâce à Guilherme puis Fuseini. Même réduits à dix après l'exclusion de Kamiel Van de Perre, ils ont résisté pendant les prolongations. Mais à quatre minutes de la fin, un ballon mal repoussé dans le rectangle a fini au fond et a mis un terme aux espoirs de qualification de l'Union en Ligue des champions.

Un scénario particulièrement difficile à accepter pour Rob Schoofs. L'Union avait souffert en début de rencontre avant de se créer plusieurs occasions et de poser de problèmes aux Norvégiens. Après 120 minutes d'efforts, le milieu de terrain avait le sentiment que son équipe avait eu les possibilités pour passer.

"Le pire scénario pour nous"

"C'est une grande déception pour nous, car on avait vraiment le sentiment qu'on pouvait gagner ici", a-t-il déclaré après la rencontre au micro de notre journaliste sur place. "On s'est battu jusqu'au bout, et puis on a encaissé ce but à la fin... C'est le pire scénario pour nous."

L'expulsion de Van de Perre est aussi difficile à digérer. Déjà averti, le jeune milieu a reçu un deuxième carton jaune alors que l'Union venait d'égaliser à 2-2 et pouvait espérer faire la différence. Les Bruxellois ont dû changer leur manière de jouer et résister aux attaques de Bodø/Glimt durant les prolongations.

L'expulsion de Kamiel Van de Perre a changé le match

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Pour Schoofs, le deuxième carton jaune adressé à Van de Perre a pesé sur la fin du match. "La décision de l'arbitre a été un grand désavantage pour nous. Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase alors que le ballon était encore en jeu. On a pu mettre ce 2-2 et on voulait faire la différence en prolongation, mais quand on est réduit à dix, ça devient difficile. Surtout contre une équipe qui a de la qualité ballon au pied. Je pense qu'en prolongation, on a bien défendu et on était proche des tirs au but. Et puis ce but malchanceux à la fin".

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