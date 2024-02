Incroyable : complètement larguée, l'Union se métamorphose ensuite et force Francfort au match nul !

L'Union Saint-Gilloise a d'abord souffert face à l'Eintracht Francfort avant de renverser totalement la situation (2-2). Les Bruxellois gardent toutes les chances de poursuivre leur parcours en Conference League.

Même s'il est bien clair que le championnat est la priorité - Alexander Blessin ne s'est pas privé de le préciser dernièrement -, l'Union ne veut pas considérer ce barrage comme un rendez-vous sans importance. Loin de là.

Face à Francfort, habitué des grandes affiches européennes, l'Union se présente sans plusieurs joueurs (Lazare, Rodriguez, Leysen, Sadiki). En outre, le capitaine Anthony Moris est absent. C'est Heinz Lindner qui le remplace. Rasmussen est titularisé dans l'axe. Francfort est également sans quelques joueurs importants (Rode, Larsson) mais prend la rencontre très au sérieux.

Un début de match catastrophique

La preuve après seulement...3 minutes de jeu. Sur un débordement, Kalajdzic se promène dans le rectangle de l'Union et sert Chaibi. L'ancien de Toulouse ne se fait pas prier. C'est déjà 0-1.

L'Union n'est même pas encore rentrée dans son match qu'elle encaisse déjà un second but. Il suffit d'un contre bien mené et d'énormes espaces laissés derrière. Chaibi sert cette fois-ci, Kalajdzic, qui assomme l'Union dans un Lotto Park bouche-bée (0-2, 10e).

Les Bruxellois tentent de répondre, mais c'est bien trop timide. Nilsson - très effacé - croise un peu trop sa reprise de la tête (23e). Lindner doit ensuite claquer une frappe enroulée de Chaibi. Sur le corner qui suit, Puertas rend le ballon malencontreusement ; Lapoussin laisse un immense espace dans son dos ; Kalajdzic a le 0-3 au bout du pied mais envoie le ballon dans les tribunes (25e).

L'Union revient dans le match grâce à un gigantesque cadeau

Francfort gère sans aucun problème son match. Il y a une voire plusieurs classes d'écart. Seulement, sur une passe anodine, Skhiri fait une énorme erreur et donne le ballon à Amoura. L'Algérien n'a plus qu'à remettre en retrait sur Rasmussen, qui relance l'Union réellement de nulle part (1-2, 31e).

© photonews

L'Union se met à y croire et presse bien plus haut. En grande difficulté jusque-là, Lapoussin se libère. Cependant, Lindner doit à nouveau s'interposer devant Marmoush (43e).

La tendance s'inverse totalement en seconde mi-temps

L'Union peut évidemment s'estimer chanceuse avec ce score de 1-2 et remonte sur le terrain avec des intentions bien différentes. Quelques secondes après le début de la seconde période, Puertas est dans une bonne position de frappe, son envoi est contré in extremis par un dos allemand (46e).

L'Union étouffe totalement son vis-à-vis, qui joue désormais très bas. Rasmussen tente dans un angle fermé, Trapp repousse (48e). Gustaf Nilsson se métamorphose dans cette seconde mi-temps mais manque de réalisme. Le grand Suédois ne parvient pas à cadrer sa reprise de la tête sur un coup franc millimétré (56e). Il tente ensuite une magnifique reprise de volée, que Trapp est bien content de stopper (61e). A peine monté au jeu, Ekitiké manque l'occasion de marquer le but du chaos (66e).

Gustaf Nilsson, le héros de l'Union

L'Union va être récompensée de ses efforts. Sur un effort de Lapoussin et Amoura, le ballon est mal dégagé par la défense de Francfort. Une intervention défensive se transforme en assist pour Nilsson. Il se montre plus prompt que Trapp et égalise. Un but libérateur pour lui et tellement important pour l'Union (2-2, 68e).

Réduite à 10, l'Union tient le coup

La fin de match est bien plus brouillonne. Les deux équipes ont donné beaucoup d'énergie. Les fautes et les cartons jaunes pleuvent. Charles Vanhoutte écope d'un deuxième avertissement et est exclu (77e).

L'Union est clairement l'équipe qui a le plus d'envie. Ils ont encore quelques situations, mais manquent malheureusement de lucidité dans le dernier geste.

Les Unionistes peuvent être fiers de ce point pris et auraient même pu revendiquer bien mieux. Dommage que la première mi-temps et surtout les 10 premières minutes furent très compliquées. L'Union garde toutes ses chances pour le match retour !