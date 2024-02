Alexander Blessin recadre un joueur : "Il a pris un risque inutile"

Menée d'abord 0-2 très vite dans le match, l'Union Saint-Gilloise a ensuite repris du poil de la bête et est parvenue à renverser la situation.

Alexander Blessin est passé par toutes les émotions. Le coach a vu ses hommes être totalement dominés en début de première mi-temps. "On a eu du mal durant les dix premières minutes, pourtant on avait insisté sur le fait qu’il fallait directement faire mal à une équipe dans le doute", a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'Union a encaissé un but à la 3e minute, un second à la 10e. Autant dire que cela était très mal parti. "Après trois minutes, je me dis : 'Oh non, non…' Et sur le deuxième but, Loïc (Lapoussin) aurait dû assurer une passe plutôt que de prendre un risque et perdre le ballon comme cela. Après dix minutes, je me suis dit que ça allait être une soirée noire."

Finalement, les Saint-Gillois ont marqué le 1-2 sur une erreur de la défense de Francfort et sont montés en puissance ensuite. "Le 2-1 est tombé au moment parfait. À la pause, je ne suis pas revenu sur le début de match, j’ai dit qu’il fallait continuer comme en fin de première période. C’est comme ça que doit jouer l’Union. Je suis vraiment heureux de la réaction de mon équipe.”