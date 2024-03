L'Union battue à plate couture par Fenerbahce et quasiment sortie de la Conference League !

Il n'y a pas eu match ce jeudi soir entre l'Union SG et Fenerbahce en Conference League : 0-3 !

Face au Fenerbahce, l'Union affrontait à nouveau un grand d'Europe - après avoir battu et éliminé l'Eintracht Francfort il y a peu.

Pas de gros changement de la part de Blessin dans le 11. Teklab est titulaire, Lapoussin glisse sur le banc.

La rencontre débute de façon un peu spéciale, avec les supporters turcs qui lancent des fumigènes sur le terrain dès le coup d'envoi.

Après ce court interlude, les débats peuvent réellement démarrer, et ils sont assez équilibrés. L'Union tente de faire la différence et se procure plusieurs corners. Après un bon début de rencontre, le Fenerbahce prend l'ascendant dans le jeu...et au marquoir.

Batshuayi éteint le Lotto Park

Sur un coup franc donné de droite, Sykes résiste mal à la pression de Soyuncu et offre un assist à Batshuayi. L'ancien du Standard score face à son ancien coéquipier au Standard, Anthony Moris, et devant le public du Lotto Park (0-1, 20e).

Fenerbahçe garde la possession et prive l'Union de ballons. Mohamed Amoura ne touche presque pas le cuir. Fred règne quant à lui en patron au centre du terrain. Kadioglu remonte le terrain et tente une frappe croisée, ça passe un mètre à côté du but de Moris (36e). Fred tente la frappe de loin, ça passe à côté (44e).

Surclassée dans le jeu, l'Union apprend aussi la suspension de Mohamed Amoura pour la rencontre retour suite à une carte jaune.

L'énergie du désespoir...

L'Union débute la seconde période avec de bonnes intentions, mais se heurte à un véritable bloc. Les Bruxellois ont beau pousser, Livakovic n'a presque rien à faire.

Dusan Tadic, le capitaine de l'équipe turque ne passe pas loin du 0-2. A l'heure de jeu, l'Union hérite de son unique vraie occasion. Sur un corner, Burgess reprend de la tête mais la défense turque se dégage bien.

Il ne se passe plus grand chose... Côté Union, cela ressemble un peu à de l'énergie du désespoir. Les changements opérés par Blessin n'apportent rien.

Une fin de rencontre catastrophique !

La fin de rencontre sera très douloureuse pour l'Union. Auteur d'une prestatiion ultra-solide, Oosterwolde mystifie un Burgess beaucoup trop lent et bat Moris pour faire 0-2 (84e).

L'Anglais vit à nouveau un moment de grande solitude lorsqu'il dévie un ballon du bras et offre le penalty du 0-3, converti par Tadic (90e+4).

L'Union sans Amoura et Burgess - suspendu lui aussi de façon stupide après sa faute qui amène le penalty - devra espérer un véritable miracle à Istanbul.