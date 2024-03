Exemplaire, l'Union domine Fenerbahce et sort la tête haute de la Conference League !

Il n'y avait plus vraiment d'enjeu, mais l'Union a joué le coup à fond et repart de Fenerbahce avec une victoire de prestige (0-1).

Battue 0-3 à l'aller, l'Union se déplace à Fenerbahce avec l'espoir de réaliser une bonne prestation et de sortir de la compétition avec les honneurs. Les Bruxellois sont déforcés, et dans un stade bouillant totalement et passionément acquis à la cause de l'équipe locale, difficile de rêver mieux. Et au vu du calendrier fou qui attend l'Union après la trêve, on se dit que ce serait de toute façon mieux.

Comme prévu, c'est l'atelier bricolage pour Alexander Blessin. Le coach de l'Union ne doit composer qu'avec un seul défenseur central : Koki Machida. Charles Vanhoutte, promu capitaine, descend dans l'échiquier pour prêter main forte derrière. Sadiki, finalement rétabli, se place devant la défense. Terho est aligné ailier droit devant Castro-Montes. Ayensa et Nilsson composent, en l'absence d'Amoura, le duo d'attaque. Fenerbahce fait quant à lui souffler plusieurs cadres.

L'Union très loin d'être ridicule, Eckert et Nilsson manquent le 0-1

Le début de match est équilibré. Malgré les sifflets assourdissants dès qu'ils sont en possession du ballon, les joueurs de l'Union rentrent assez bien et vite dans le match. Batshuayi, à nouveau titulaire, tente d'enrouler mais trouve Lindner - remplaçant de Moris - sur son chemin (4e). L'Union parvient à se frayer quelques belles possibilités, via Nilsson (10e, 15e) et Rasmussen (16e). Fenerbahce pense passer devant via Samuel, mais il est signalé hors-jeu (19e). Dans la foulée, Eckert devance le gardien Irfan mais place à côté, mais il était lui aussi hors-jeu (20e).

Malgré un contexte largement défavorable, l'Union rend les coups et affiche un visage franchement séduisant. Si Eckert (32e) et Nilsson (34e) avaient mis au fond au moins l'une de leurs deux énormes occasions, les Bruxellois n'auraient pas du tout volé de mener au score avant la pause !

© photonews

L'Union remonte sur le terrain avec les mêmes intentions qu'en première mi-temps : bousculer cette équipe de Fenerbahce. Et ça marche. Les Turcs perdent trop vite le ballon et sont gênés par un pressing constant et assez haut. L'Union tente de marquer sur l'un de ses points forts : les phases arrêtées. Sur un bon corner de Lapoussin, Machida recoupe ; le ballon passe juste au-dessus du but (53e).

Fenerbahce sort progressivement de son match. Les contres turcs sont bien contenus par l'Union. Alexander Blessin sent qu'il y a quelque chose à faire. Il fait monter Teklab et Puertas à la place de Nilsson et Lazare.

Rasmussen pour le but de l'espoir (ou du prestige) ; Terho passe tout près de totalement relancer la fin de match !

Quelques secondes plus tard, l'Union concrétise sa domination. Lapoussin dépose le ballon sur le crâne de Rasmussen. Le gardien ne peut rien faire (0-1, 68e).

© photonews

Certes, l'Union mène au score, mais il lui reste encore un retard de deux buts à combler si elle veut arracher les prolongations.

Fenerbahce semble attendre que le match se termine, mais a bien tort...Sur un ballon aérien très mal négocié par la défense turque, Terho reprend de la tête. Samuel sauve en catastrophe, et a bien raison de souffler (76e).

L'Union gère bien sa fin de rencontre malgré un léger regain côté Fenerbahce. Vanhoutte, impérial ce soir, réalise un retour incroyable devant Dzeko (84e).

L'Union a perdu cette double confrontation sur le match aller. Pas vraiment de regrets à avoir, même quand voit la très bonne prestation de ce jeudi soir. Les Unionistes sortent de la Conference League avec les honneurs. Place dèsormais au championnat et la Coupe, où ils espèrent plus que jamais réaliser le doublé. Ils pourront en tout cas se baser sur cette victoire tout à fait méritée !