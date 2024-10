Pas de miracle : La Gantoise aura lutté avec ses armes à Chelsea

La Gantoise s'est inclinée 4-2 à Chelsea. Les Buffalos ont connu des entames de mi-temps très difficiles.

Pour La Gantoise, il s'agissait de ne pas être impressionné pour cette visite de gala à Stamford Bridge. Il faut dire que passer de jouer Louvain à défier Chelsea peut être déconcertant. Surtout avec des joueurs comme Sven Kums, Matisse Samoise ou Omri Gandelman (pas encore totalement remis de sa blessure) sur le banc.

Les premières minutes ont ainsi confirmé les craintes : malgré des supporters buffalos très en voix, La Gantoise a souffert dès les premières minutes à Chelsea. Les Blues, avec une équipe largement remaniée, se sont trouvés dès les premiers instants, faisant reculer leur adversaire mètre par mètre, à coups d'accélérations fulgurantes de Mykhaylo Mudryk ou de combinaisons entre Christopher Nkunku et Joao Felix.

Chelsea trop vite dans un fauteuil

Les hommes d'Enzo Maresca n'ont pas eu besoin d'un quart d'heure pour concrétiser leur domination, Renato Veiga reprenant parfaitement un centre arrivé trop facilement au deuxième poteau dès la 12e minute (1-0). Chelsea avait sa proie sous contrôle, mais a fini par se mettre en danger à force de jouer avec.

Dans un Stamford Bridge ronronnant aux rythmes des gestes techniques pour régaler la galerie, les Londoniens ont fini par baisser de rythme, laissant Gand prendre l'initiative. Et cela n'était pas loin de passer pour les Gantois dans le troisième quart d'heure, avec notamment un face-à-face remporté par le gardien des Blues face à Archie Brown, un centre dangereux manqué par Atsuki Ito au petit rectangle ou une frappe en puissance d'Andri Gudjhonsen au-dessus du but sous les yeux de son père, lui-même un ancien de Chelsea...et du Club de Bruges.

Sans doute recadrés par Enzo Maresca au repos, les Blues sont remontés plus hargneux sur le terrain, là où Gand a repris...comme en début de rencontre. Cela s'est traduit par le 2-0 dès le début du deuxième acte, Pedro Neto profitant d'une mésentente dans la défense pour faire le break.

De quoi permettre à Chelsea de dérouler ? Les Gantois semblaient avoir pris un coup sur la tête mais sont directement revenus grâce à un coup de casque de Tsuyochi Watanabe, resté dans le rectangle à l'issue d'une phase arrêtée, pour entretenir l'espoir (50e, 2-1).

© photonews

Un espoir long de 13 minutes, le temps qu'il aura fallu à Chelsea pour refaire le break, cette fois grâce à Christopher Nkunku, plus prompt que la défense gantoise sur un deuxième ballon suivant un corner (3-1). Cette fois, les Blues n'ont pas lâché l'affaire et ont même enfoncé le clou via Kiernan Dewsbury-Hall, à la bonne place après un tacle de Stefan Mitrovic pour enlever le ballon des pieds d'Nkunku face au but (4-1).

La Gantoise réduira tout de même l'addition dans les derniers instants grâce à Omri Gandelman, de retour à la compétition et toujours aussi rusé à l'heure de s'infiltrer depuis la deuxième ligne (4-2). Les visiteurs d'inclinent donc par deux buts d'écart, rien d'alarmant dans l'absolu pour les Buffalos qui voyaient ce déplacement chez le favori de la compétition comme du bonus.

Il faudra toutefois rebondir ce weekend à Saint-Trond. Ceux qui ont prouvé ce soir qu'ils ont le niveau européen comme Watanabe ou Archie Brown, auteur de rushs assez remarquables sur la gauche, devront porter l'équipe.