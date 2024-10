La Gantoise n'a pas créé l'exploit, mais Wouter Vrancken a vu ce qu'il voulait voir : "Mon équipe a montré une grande éthique de travail"

La marche était trop haute pour La Gantoise, battue sur la pelouse de Chelsea, ce jeudi soir. Satisfait de la prestation globale, Wouter Vrancken retenait surtout l'excellente mentalité affichée par ses joueurs.

La Gantoise n'aura logiquement pas fait le poids à Stamford Bridge, ce jeudi. Si les Buffalos ont réduit l'écart, ils ont été défaits sur la pelouse de Chelsea, 4-1. Après la rencontre, au micro de VTM, Wouter Vrancken retenait surtout la mentalité globale affichée par ses joueurs.

"Je suis extrêmement fier de ce que mes joueurs ont montré collectivement. Quand nous n'avions pas le ballon, nous avons très bien défendu en équipe. La communication a été bonne sur le terrain et les joueurs ont su se relayer dans leurs tâches."

"Mon équipe a montré une grande éthique de travail. Quand nous récupérions le ballon, nous ne nous sommes pas contentés de le jeter devant en espérant que ça réussisse. Nous avons essayé de trouver les espaces. Les 20 premières minutes étaient difficiles, mais nous avons grandi dans le match."

Garder les bonnes choses de ce match à Chelsea pour la suite de la compétition

La Gantoise a lancé sa campagne de Conference League face à son adversaire le plus coriace. Les Gantois recevront Molde le 24 octobre, et devront, cette fois, lancer leur compétition sur le plan comptable.

"On apprend toujours contre de tels adversaires. Surdez jouait encore en deuxième division suisse il y a un an et plusieurs joueurs sont dans le cas. C'est donc un très grand pas pour eux" a conclu Wouter Vrancken.