"De la quatrième provinciale à Stamford Bridge" : malgré la défaite, La Gantoise a savouré son déplacement à Chelsea

La Gantoise a rapidement été prise à la gorge par Chelsea hier soir. Mais les Buffalos peuvent être fiers de leur réaction.

Perdre pied n'est pas bien compliqué quand vous n'avez pas l'habitude de jouer dans un stade comme Stamford Bridge, face à des joueurs d'une telle qualité. Après un quart d'heure, La Gantoise était bien partie pour quitter Londres sur un score aussi fleuve que la Tamise. Mais l'équipe s'est bien battue et a même inscrit deux buts.

"Nous n'avions pas peur mais peut-être trop de respect. C'est à nous d'oser jouer au football et d'exiger le ballon. Lorsque nous y parvenons, lorsque nous avons commencé à le faire, nous sommes également parvenus à créer le danger" analyse Mathias Delorge pour Sporza.

Le milieu de terrain explique cette montée en puissance : "C'est après 25 minutes, que nous sommes vraiment rentrés dans le match, car nous savions que cela ne fonctionnerait pas comme ça. Et finalement, quand vous marquez deux fois ici, vous pouvez secrètement espérer quelque chose de plus" déclare-t-il, résumant le double sentiment de l'équipe.

Pas de regret

Les Gantois ont en tout cas fait bonne figure chez un grand d'Europe. Une soirée que beaucoup garderont précieusement en tête. Plusieurs joueurs et l'entraîneur Wouter Vrancken confiaient d'ailleurs qu'il s'agissait de l'un des matchs les plus importants de leur carrière.

"Pendant le match, cela ne vous préoccupe pas et vous voulez juste gagner. Avant et après le match, c'est un sentiment spécial. Il y a quelques années, j'étais encore avec RDK Gravelo en quatrième provinciale et maintenant je suis à Stamford Bridge, c’est un rêve devenu réalité" confirme Vrancken, avec encore quelques étoiles dans les yeux. Attention tout de même à ce que le retour les pieds sur terre ne soit pas trop violent à Saint-Trond.