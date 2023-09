Des Diables bousculés et peu rassurants s'imposent tout de même en Azerbaïdjan

Quatrième rencontre de qualification pour les Diables, ce samedi en Azerbaïdjan. La Belgique a été bousculée, surtout en seconde période, mais s'est imposée (0-1).

Quatrième rencontre de qualification pour nos Diables, ce samedi en Azerbaïdjan. Deuxième de son groupe avec deux victoires et un partage, la Belgique peut prendre les commandes en revenant à la hauteur de l'Autriche, avec dix points.

Le résumé d'Azerbaïdjan - Belgique

Sur une pelouse particulièrement difficile, les hommes de Tedesco vont rapidement mettre la pression. Lukaku utilise sa qualité en pivot et sert joliment Trossard, sa frappe trouve le poteau (5e). Réaction immédiate des locaux. Après une perte de balle de Faes, Casteels repousse une première frappe avant un magnifique retour défensif d'Arthur Theate, alors que le second essai prenait la direction du but (7e).

Les débats vont rester à l'avantage de la Belgique, qui multiplie les corners et les petites possibilités. Vertonghen et Onana reprennent, ce n'est pas cadré. En contre, l'Azerbaïdjan reste dangereux. Casteels est attentif, notamment sur la tête lobée de Dadasov (32e).

C'est en fin de première mi-temps que les Diables vont faire la différence. Le bon travail de Romelu Lukaku permet à Johan Bakayoko de récupérer et tenter sa chance. Sa frappe n'est pas cadrée mais est chanceusement déviée par Carrasco, ce qui troue le portier local (0-1, 38e). Les Diables ont des difficultés, manquent d'intensité dans le dernier geste, mais mènent au repos.

© photonews

L'Azerbaïdjan montre cependant en début de seconde période que cette rencontre n'est pas finie. Les locaux mettent le pied sur le ballon et partent à l'assaut des cages de Koen Casteels, en vain.

Par moment, la Belgique souffre pour conserver son avantage. Il y a encore des occasions, à l'image de cette frappe de Trossard, repoussée par le gardien avant la reprise de Carrasco qui passe au-dessus (60e). Mais moins qu'en première période alors que les locaux se montrent de plus en plus dangereux.

Les Belges ne sont pas entièrement sereins et se mettent en difficulté. Carrasco perd la balle alors que Castagne est sorti de position, Elvin Cafarquliyev récupère et lance une énorme course, sa frappe est dévissée et heureusement (75e).

Malgré des moments difficiles, la Belgique se projette régulièrement pour tuer le match. Néanmoins, l'ajustement des passes des milieux de terrain et les remises de joueurs de flanc sont souvent imprécises et ne trouvent pas preneur. Les Diables manquent cruellement de justesse dans le dernier geste et ne font pas le break.

© photonews

Trois points, et c'est à peu près tout

Défensivement, Koen Casteels n'ira jamais rechercher le ballon dans ses buts. La Belgique s'impose en Azerbaïdjan sur le plus petit écart (0-1) et rejoint l'Autriche à la première place du groupe F, avec dix points.

Les joueurs de Domenico Tedesco n'ont pas livré la meilleure impression, loin de là. Des errements défensifs, un manque d'intensité global et une incapacité à avoir de la précision dans les derniers gestes. Les Diables ont cependant fait le gros dos derrière, parfois avec un petit peu de réussite, mais empochent un succès mérité.

Prochain rendez-vous mardi, au Stade Roi Baudouin, contre l'Estonie !