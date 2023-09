Tedesco pointe ce qu'il a aimé dans la prestation décevante des Diables à Bakou

La Belgique a battu l'Azerbaïdjan... et c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire ou en retenir. Mais Domenico Tedesco a vu un peu de positif.

Domenico Tedesco sait que la prestation des Diables Rouges à Bakou n'était pas très convaincante, et ne cherchait pas d'excuses. "Le terrain est un facteur, mais ce n'est pas le seul. Oui, le terrain était difficile. Mais il y avait aussi beaucoup de stress de notre part", reconnaît le sélectionneur dans des propos relayés par la RTBF.

"Nous avons perdu beaucoup de ballons faciles, nous avons eu du mal à rentrer dans le match. Gagner ici n'est pas évident, et le contexte n'était pas facile, alors que beaucoup de joueurs ont changé de club cet été, manquent de rythme", souligne Tedesco.

Des Diables Rouges dangereux

Et malgré ces difficultés, le Germano-Italien voit aussi quelques détails à retenir. "Nous n'avons pas encaissé de but. Le contre-pressing était bon, notamment sur le but", estime Domenico Tedesco. "Et nous nous sommes procurés beaucoup d'occasions, ce qui n'a pas été le cas de toutes les équipes venant en Azerbaïdjan".

La qualification est désormais un peu plus proche pour la Belgique, et il faudra montrer un autre visage à domicile contre l'Estonie. "Les trois points sont le plus important. La performance peut être meilleure, et nous aurions dû faire le break. Il faut revoir les images pour analyser ça et j'espère avoir le temps en 3 jours".