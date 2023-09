Youri Tielemans a (encore) perdu des points, et il ne lui en reste plus beaucoup

Youri Tielemans était titulaire en Azerbaïdjan, et jouait gros. Après une contre-performance contre l'Autriche en juin, il a récidivé face à un adversaire bien plus faible...

Youri Tielemans vit une année 2023 très difficile. En juin dernier, le désormais ex-joueur de Leicester City sortait d'une saison catastrophique avec les Foxes, et arrivait sans la moindre confiance en sélection ; cela s'était vu contre l'Autriche, et nous soulignions déjà sa prestation médiocre après cette rencontre à l'époque.

Mais l'été allait être crucial pour Tielemans, et il semblait avoir fait le bon choix pour se relancer : le projet d'Aston Villa, avec Unai Emery à la baguette, paraissait idéal. On espérait donc que Youri arriverait chez les Diables requinqué.

Youri Tielemans n'a plus sa place dans le onze

Hélas, il n'en est rien : Tielemans, s'il avait montré de belles choses en préparation, est désormais... sur le banc chez les Villans. Et ce n'est certainement pas en jouant au niveau vu ce samedi à Bakou qu'il convaincra Emery s'il avait l'étrange idée de s'infliger cet Azerbaïdjan-Belgique.

Comme lors d'à peu près... tous ses matchs importants en sélection depuis plusieurs années maintenant (on pense à l'Euro 2021 et à la dernière Ligue des Nations), Youri Tielemans a été fantômatique. Placé à côté d'Amadou Onana dont le rôle n'est pas de créer le jeu, le n°8 des Diables a été le plus discret des deux balle au pied.

Aucune passe disruptive, aucun geste osé, aucune présence : ce Tielemans-là est en chute libre, dans la plus mauvaise forme de sa carrière à l'âge de 26 ans seulement. Heureusement pour lui, lors de ce rassemblement, il n'a virtuellement aucune concurrence... mais même comme ça, le voir remplacé par Orel Mangala mardi ne serait pas étonnant.