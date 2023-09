Ce Diable continue de marquer des points : "Tedesco me connaît mieux que Martinez"

La Belgique n'a pas sorti la prestation la plus folichonne de son histoire en Azerbaïdjan. Pourtant, certains joueurs ont tout de même réussi à marquer des points.

Lorsque le gardien revient dans les satisfactions à retirer d'un match en Azerbaïdjan, on comprend facilement que Domenico Tedesco a encore du travail pour emmener les Diables Rouges là où il le veut. Il n'empêche que la prestation de Koen Casteels mérite d'être mentionnée.

Le gardien de Wolfsburg s'est illustré dès les premières minutes de la rencontre en repoussant un ballon chaud, avant d'être sauvé par un magnifique sauvetage d'Arthur Theate sur le rebond : "C’était un ballon flottant. J’ai donc fait une détente et j’ai tendu la main, sans trop pouvoir repousser le cuir vers l’extérieur" déclare-t-il à la Dernière Heure.

Il a ensuite détourné une tête adverse de sa lucarne : "Même Jan Vertonghen était surpris qu’il puisse si bien placer le ballon dans le plafond du but". De quoi lui garantir une cleansheet, sa deuxième en six caps chez les Diables Rouges : "Tedesco me connaît depuis longtemps en Bundesliga. Il me connaît mieux que Martinez. Mon ambition est de jouer le plus possible de matchs". Avec les soucis de Thibaut Courtois, Koen Casteels reçoit enfin l'occasion d'enchaîner les matchs en équipe nationale, à 31 ans.