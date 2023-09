Vertonghen à la fête, un Lukaku retrouvé et Siquet officiellement Diable : la Belgique ne fait qu'une bouchée de l'Estonie !

Ce mardi soir, les Diables disputaient leur cinquième match de qualification à l'Euro 2024, contre l'Estonie. Grâce à deux buts rapides, la Belgique s'est aisément mise à l'abri et a logiquement dominé son adversaire du jour (5-0).

Ce mardi soir, la Belgique recevait l'Estonie au Stade Roi Baudouin pour son cinquième match de qualification à l'Euro 2024. Deux changements par rapport au onze victorieux samedi dernier en Azerbaïdjan : Youri Tielemans cède sa place à Orel Mangala, Jérémy Doku remplace Johan Bakayoko.

© photonews

Très rapidement, la Belgique montre un autre contenu qu'il y a trois jours. Les Diables sont dangereux dès les premiers instants, Mangala voit sa tentative déviée. Sur le corner donné par Carrasco, Vertonghen reprend de la tête et ouvre le score pour sa 150e avec les Diables (1-0, 4e). Il s'agit du premier but du défenseur d'Anderlecht en équipe nationale depuis celui inscrit contre le Japon, lors de la Coupe du Monde 2018.

Les Diables étouffent leur adversaire. Trossard, Carrasco et Doku essayent à plusieurs reprises, Lukaku joue un excellent rôle de pivot et Orel Mangala se montre bien plus à son avantage que Tielemans, dans presque tous les compartiments du jeu.

La domination se confirme, Trossard envoie un obus dans la lucarne de Karl Hein, complètement impuissant (2-0, 18e). L'Estonie frappe la barre mais la Belgique gère, se procure plusieurs autres occasions mais ne parvient pas encore à tripler la mise. Avantage logique au repos.

© photonews

Il y en a un que l'on n'a pas encore beaucoup cité et qui rêve de se mettre en confiance après un été mouvementé, c'est Romelu Lukaku. Le nouvel attaquant de l'AS Rome prend le premier quart d'heure de la seconde mi-temps à son compte, fusille du pied droit (3-0, 56e), puis du pied gauche (4-0, 58e).

Voilà la Belgique définitivement à l'abri et Domenico Tedesco fait tourner, c'est logique. Lois Openda reçoit une demi-heure de temps de jeu après les dix minutes de samedi dernier, Hugo Siquet fête sa première cap en remplaçant Timothy Castagne (66e). Resté sur le banc il y a 72 heures, Charles De Ketelaere reçoit ses premières minutes du rassemblement.

Le joueur de l'Atalanta va d'ailleurs confirmer son bon début de saison et son retour en forme. En toute fin de match, l'ancien Bruegois est esseulé aux abords du petit rectangle après un nouveau travail de Doku (qui aura tout tenté pour marquer ce soir, sans succès) et en passe un cinquième à l'Estonie (5-0, 88e).

La Belgique qualifiée à l'Euro 2024 dès le mois prochain ?

Le score ne bougera plus. La Belgique s'impose aisément contre l'Estonie, rassure par rapport à sa prestation de samedi dernier et réalise un 13/15 dans cette campagne. Les Diables sont premiers à égalité avec l'Autriche, qui a impressionné en Suède (1-3) et pourraient officiellement se qualifier pour l'Euro 2024 dès le mois prochain.