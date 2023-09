Onana a apprécié ce changement de Tedesco au milieu : "Je me suis senti très à l'aise"

Ce mardi soir face à l'Estonie, les Diables Rouges se sont imposés sur un score net et sans bavure : 5-0. Amadou Onana a réalisé une bonne prestation au milieu de terrain.

Onana a semblé dans un fauteuil durant tout le match. Après le match en Azerbaidjan, Tedesco a décidé de remplacer Tielemans au milieu de terrain par Orel Mangala.

Bien que le joueur de Nottingham Forest ait évolué dans un rôle d'infiltreur, bien différent de celui de Tielemans, Onana a apprécié jouer avec lui.

"Sur notre entente avec Mangala ? Je pense que ça s'articule très bien. On a pu le voir ce soir. Le coach m'a demandé de rester en pointe basse, et lui en numéro 8. Je pense qu'on a bien combiné. On s'est bien trouvé entre les lignes. Je suis très à l'aise avec lui", a déclaré Onana au micro de la RTBF.