"Nous ne pouvions rien faire face à la Belgique"

La Belgique s'est rassurée après son non-match face à l'Azerbaidjan. Les Diables Rouges n'ont fait qu'une bouchée de l'Estonie ce mardi soir (5-0).

Jan Vertonghen, pour sa 150e en Diable, a lancé les siens sur la voie du succès. Trossard a porté le score à 2-0 après un solo et une frappe magnifique. Lukaku a fait chavirer le Stade Roi Baudouin d'un terrible doublé en quelques minutes. De Ketelaere a ensuite conclu la manita belge d'une frappe astucieuse.

5-0. Un score net et sans bavure, qui traduit la différence de niveau entre les deux sélections. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur de l'Estonie, Thomas Haberli, y est allé d'une déclaration un poil fataliste. "Nous sortons avec une défaite 5-0 et cela aurait pu être plus. Nous avons souffert pendant 90 minutes", s'est exprimé le Suisse dans des propos relayés par Belga.

"Nous avons vu un adversaire avec beaucoup de vitesse et de qualité avec le ballon. Nous ne pouvons rien faire face à ce niveau de qualité. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, avec notamment une tactique défensive, mais la différence était trop grande. La Belgique figure dans le top 5 mondial et elle l'a montré."