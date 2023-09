Le problème Wout Faes a-t-il une solution ?

Parmi les "perdants" de ce rassemblement nationale, il y a Wout Faes. Le défenseur de Leicester City n'a convaincu personne, mais par qui le remplacer ?

Ce n'est pas un hasard si Toby Alderweireld, 34 ans et officiellement retraité, est encore cité chez les Diables Rouges comme une ex que le public et la presse auraient du mal à oublier. Ni Witsel, ni Mertens (qui n'a même pas annoncé sa retraite internationale) n'ont droit à ce traitement, car à leur poste, il y a de quoi faire.

"C'est un manque de respect pour les jeunes qui sont là", estimait Jan Vertonghen concernant les rumeurs de retour de Toby. Respectueusement, Jan : pas vraiment. Car en défense centrale, ce qui compte n'est pas tant le joueur que vous pourriez être que celui que vous êtes à l'instant T. Et actuellement, cet Alderweireld est largement meilleur que ce Faes-là.

Le problème Wout Faes

La façon dont Wout Faes s'est fait mettre en boîte par... Henri Anier, attaquant de Lee Man en D1 hongkongaise, ce mardi, était assez gênante. Et symptomatique du niveau de jeu du défenseur de Leicester City dès qu'il doit anticiper ou se retourner.

Les exclamations poing levé en Suède et contre l'Allemagne avaient un peu fait oublier les défauts de Faes. Spectaculaire, il peut l'être ; mais ce n'est pas pour rien qu'après la relégation en Championship, aucun club ne s'est précipité sur le Diable Rouge. La Premier League, c'était déjà un cran trop haut pour lui.

Debast - Vertonghen comme à Anderlecht ?

Peut-il encore progresser ? Peut-être. Après tout, Wout Faes a sauté des étapes, d'Ostende à la Ligue 1 puis, bien trop tôt, la Premier League. Mais il a déjà 25 ans. Un Zeno Debast a certainement une marge de progression plus élevée. Cela veut-il dire que le défenseur d'Anderlecht est prêt et n'a pas ses propres défauts ?

© photonews

Il y a un an, Debast était titularisé face au Pays de Galles et aux Pays-Bas. Il était allé à la faute dans chaque match. En un an, il a progressé là où il était déjà au-dessus du lot : l'audace, le jeu long, la construction. Il a encore des progrès à faire dans l'anticipation et le placement, même si Vertonghen le coache bien en club.

L'autre option est Ameen Al-Dakhil, qui progresse à son rythme à Burnley mais n'a pas encore vraiment reçu sa chance en sélection et manque donc d'automatismes. Le lancer dans le grand bain serait risqué, mais là aussi, Al-Dakhil paraît avoir un potentiel supérieur à Faes. Tedesco a donc le choix entre trois joueurs perfectibles... mais 2 d'entre eux donnent au moins l'impression de pouvoir se perfectionner.