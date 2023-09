🎥 Revivez l'hymne national belge en 3 langues avant Belgique-Estonie

Grande innovation pour ce Belgique-Estonie : l'hymne national a été chanté dans trois langues. Une chorale était présente pour l'occasion.

C'était une soirée de gala ce mardi au Stade Roi Baudouin. Le Roi Philippe et une partie de la famille royale étaient présents, et pour la première fois, le "nouvel" hymne national a été joué. Celui-ci est désormais chanté dans trois langues par les joueurs et le public.

Pour l'occasion, une chorale était présente pour chanter la Brabançonne "new look", chantée donc en français, néerlandais et allemand. Les joueurs, également, avaient dû apprendre les paroles de l'hymne dans les trois langues nationales.