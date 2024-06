L'Allemagne confirme sa grande forme face à une Hongrie accrocheuse, mais presque éliminée

L'Allemagne a réussi le premier 6/6 de cet Euro 2024 en venant à bout d'une Hongrie plus accrocheuse que l'Ecosse. Les Magyars, eux, devront maintenant battre l'Ecosse et espérer un petit miracle.

Parmi les favoris de l'Euro 2024, l'Allemagne faisait bien sûr partie des équipes à ne pas s'être loupées pour leur entrée en lice. Le pays-hôte avait infligé une dérouillée à l'Écosse lors du match d'ouverture, et devait désormais confirmer.

Dans une Stuttgart Arena bondée, et en bonne partie de supporters hongrois chauds comme la braise, la Mannschaft commence moins bien son match. Il faut un arrêt de Neuer dès la première minute pour compenser un moment d'absence de sa défense prise à froid.

La Hongrie se crée le premier corner du match, mais Havertz alerte ensuite Gulacsi après une approximation de Willi Orban (6e). Les deux équipes se rendent coup pour coup mais sur une action très confuse, Jamal Musiala finit par pousser le ballon au fond (22e, 1-0) ; Orban, encore lui, réclame une faute, mais s'est simplement troué au duel.

© photonews

Immédiatement, Szoboszlai envoie un coup-franc sorti par Neuer (26e) ; mais la Mannschaft va progressivement prendre ses aises. Varga passe tout près de l'auto-but (40e), et Musiala d'un magnifique but collectif (44e). L'ultime occasion de la première occasion, pourtant, est hongroise : Orban force Neuer à repousser un ballon sur un coup-franc lointain et Sallai suit bien... mais est hors-jeu (45e+4).

L'Allemagne mettra la pression au retour des vestiaires, avec Gulacsi qui doit s'employer sur une frappe déviée de Kroos (55e). Les Magyars ne se projettent qu'en contre, mais le très bon Roland Sallai trouve la tête de Varga qui place juste au-dessus (60e).

Pour se mettre à l'abri, mieux vaut faire le break, et ce sera fait : Toni Kroos trouve très bien Mittelstädt dans le rectangle, et le centre en retrait du régional de l'étape (il évolue au Vfb) va chercher Ilkay Gündogan en retrait (2-0, 67e). À partir de ce moment, la Hongrie baisse les bras. Gulacsi évitera à quelques reprises un score trop lourd. Le dernier grand moment sera l'entrée de Deniz Undav, magnifiquement acclamé dans "son" stade de Stuttgart - quel parcours pour l'ex-Unioniste.

Avec ces 3 points pris sans vraiment trembler, l'Allemagne réussit un 6/6 qui la qualifie d'ores et déjà pour le prochain tour ou presque. La Hongrie, elle, ne pourra plus que battre l'Ecosse, si possible largement, et espérer un miracle...