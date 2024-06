Voilà la vraie Belgique ! Les Diables s'imposent avec la manière face à la Roumanie et relancent totalement le groupe E !

La Belgique aura attendu longtemps, tellement longtemps avant de se mettre à l'abri. Lukaku s'est vu annuler un but pour la troisième fois du tournoi déjà, mais cette fois, les Diables se sont imposés face à la Roumanie. Et avec la manière !

Comme attendu, Domenico Tedesco a réalisé quatre changements dans son onze de base par rapport à la première rencontre face à la Slovaquie. Theate, Vertonghen, Tielemans et Lukebakio sont titulaires, Doku bascule sur le côté gauche. Mangala, Debast, Carrasco et Trossard commencent sur le banc.

Cette fois, la Belgique marque d'entrée...

Comme lundi à Francfort, la Belgique entre bien dans le match et se crée la première grosse occasion. Grosse différence, cette fois : elle est dedans ! Superbe travail de récupération de Tielemans, qui peut alimenter Doku. Le joueur de Manchester City combine avec Lukaku qui, dos au but, remise pour Tielemans. Un boulet de canon flashé à 114km/h, et une entame de partie plus idéale que jamais (1-0, 2e).

La Roumanie répond directement. Le centre de Marius Marin est de qualité, il faut une superbe parade de Casteels sur la reprise de la tête de Dragusin (4e). Le début de rencontre est fou, ce qui fait encore augmenter les décibels d'un RheinEnergieStadion qui était déjà plus que bien en voix depuis plus d'une heure avant le coup d'envoi.

La suite de ce premier acte se déroulera presque exclusivement dans le camp des Roumains, avec les Diables en possession. Tielemans, qui évolue aussi haut que De Bruyne, fluidifie un entrejeu qui aurait clairement eu besoin de ça face aux Slovaques. De Bruyne et Doku se trouvent les yeux fermés sur le côté gauche, tandis qu'à droite, le tandem Castagne-Lukebakio fonctionne bien.

© photonews

... mais oublie de tuer le match

Des occasions, il y en aura une petite dizaine pour les Diables. Plusieurs dribbles réussis de Doku, plusieurs passes lumineuses de Kevin De Bruyne, plusieurs déviations réussies d'un Lukaku qui a toutefois déjà paru mieux en jambes, notamment lorsqu'il doit se retourner au quart d'heure pour doubler la mise. Lukebakio, aussi, a fait mal. Mais, chaque fois, il manque la finition, ce qui demeure le bémol majeur de cette période.

Défensivement, le trio tient très bien la route, même s'il n'a pas énormément de travail. Wout Faes livre probablement sa meilleure prestation en équipe nationale et soulage, tandis que Vertonghen guide sans cesse et que Theate contient les rares assauts de Dennis Man. Après ces 45 premières minutes, il n'y a qu'un seul problème. Le score n'est pas de 2-0, voire de 3-0 pour la Belgique.

Après une première période disputée sur un rythme assez effréné, le premier quart d'heure de la seconde l'est beaucoup moins. La Roumanie veut répondre, il faut, encore une fois, Casteels. À l'heure de jeu, c'est reparti. Ballon lumineux de Kevin De Bruyne dans le dos de la défense, Lukaku, en face à face, ajuste Nita et pense faire le break... sauf que son but est annulé, pour la troisième fois du tournoi, déjà. Pour hors-jeu, cette fois (62e).

© photonews

La Belgique relance totalement le groupe E après sa victoire contre la Roumanie

Et directement, la Roumanie montre que la rencontre est encore loin d'être terminée. Lancé seul dans la profondeur, Dennis Man se heurte une nouvelle fois à Koen Casteels, qui réalise décidément un excellent début de tournoi (68e).

En fin de rencontre, Tedesco doit procéder à des ajustements. Theate quitte la pelouse, blessé, c'est Zeno Debast qui monte et passe sur le côté droit, avec Castagne à gauche. Dans une fin de rencontre à gérer, il fut assez logique de la part du sélectionneur de ne pas faire monter le très offensif Maxim De Cuyper. Offensive, la Belgique l'était déjà bien assez.

Le break, il tombera ENFIN à dix minutes du terme. Excellent de la première à la dernière minute, Casteels réalise une relance sublime vers De Bruyne qui s'en va, pour de bon, ajuster Nita (2-0, 80e). Très juste dans chacune de ses touches de balle, sauf sur une remise pour Doku en début de second acte, le capitaine des Diables est récompensé de sa superbe prestation.

Cette fois, c'est fait. La Belgique empoche sa première victoire dans cet Euro 2024 et, surtout, a convaincu, même si l'efficacité a encore fait défaut (et encore en fin de match, où les Diables ont loupé le 3-0 à plusieurs reprises). Tout le monde compte désormais trois points dans un groupe E totalement relancé, avant une dernière journée qui promet d'être haletante. Belgique 2-0 Roumanie !