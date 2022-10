L'Union renverse Braga en fin de match et prend la tête de son groupe d'Europa League !

Menés, les Bruxellois ont totalement renversé la situation et ont arraché les 3 points à Braga grâce à un doublé supersonique de Gustaf Nilsson !

Dans ce superbe Estadio Axa, l'Union avait fort à faire face à Braga, lui aussi auteur d'un 6/6 dans cette Europa League. Vanzeir était aligné aux côtés de Boniface, Nieuwkoop au poste de piston droit et Lapoussin à gauche.

Le match débutait de façon peu rythmée, la faute aux nombreux coups de sifflet de Stéphanie Frappart. Beaucoup d'impact physique, peu d'occasions tant les blocs respectifs étaient bien installés.

Après une première "alerte" via Abel Ruiz (10e), Vanzeir faisait trembler les filets mais se trouvait dans une position de hors-jeu. L'Union trouvait une seconde fois le chemin du but, une nouvelle fois avec Vanzeir qui finissait bien un bon mouvement avec Nieuwkoop, mais le Néerlandais était dans une position irrégulière (24e).

C'était après la demie-heure que le match s'ouvrait. Racic récupérait un mauvais ballon de Lapoussin et obligeait Moris à bien se coucher (37e). Lazare répondait, sur le gardien Matheus (39e). Victor Boniface, peu en vue, lâchait une frappe terrible qui s'écrasait sur la barre. L'Union passait tout près de prendre l'avantage dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

Après un premier acte assez morose, le début du second était en parfait contraste...au désavantage de l'Union. Vitinha était lancé en profondeur, Kandouss couvrait le hors-jeu. Le centre en retrait, parfait, trouvait Abel Ruiz qui fusillait Moris. 1-0, à la 49e.

Dans la foulée, Moris sortait devant Vitinha. L'Union se montrait très dangereuse et répondait bien. Lynen et Vanzeir se présentaient devant le but, le ballon était sauvé in extremis. Nieuwkoop obligeait ensuite Matheus à bien s'interposer sur corner.

On ne savait plus de quel côté du terrain regarder, et Abel Ruiz se heurtait à un Moris qui fermait bien l'angle. Lazare, en très bonne position, enlevait son tir. Très bon, le petit numéro 8 de l'Union délivrait un super centre, mais personne n'était là pour recouper la trajectoire (74e).

La fin de match était décevante, "rythmée" par les nombreux arrêts de jeu provoqués par les joueurs de Braga. Geraerts tentait le coup et sortait Kandouss pour Nilsson. Pour sa première touche de balle, le Suédois récupérait une louche majestueuse d'Adingra - qui lui aussi venait de monter - et égalisait avec l'aide du poteau. 1-1 à la 86e !!!

Nilsson faisait totalement chavirer l'Union ensuite. Il ponctuait une phase confuse après un centre de François. Les changements de Geraerts ont fait la différence, quel exploit de l'Union !!!