Teddy Teuma : "C'est une soirée magique pour nous"

Les Saint-Gillois ont livré une prestation solide, avant de terminer le travail avec une fin de match énorme à Braga (1-2).

"Cette prestation est à l'image de tout le travail que l'on fait ces dernières années", a déclaré Teddy Teuma au micro de la RTBF après la victoire sensationnelle de l'Union Saint-Gilloise ce jeudi soir à Braga. "On est dans une belle phase de progression, on l'a encore montré ce soir."

L'Union "s'améliore","progresse", pas à pas. Les Saint-Gillois viennent de battre l'actuel deuxième du championnat du Portugal, et habitué aux compétitions europénnes ces dernières années. "C'est un autre pas (de franchi) aujourd'hui", s'est réjouit Teddy Teuma. "On avait déjà prouvé, à l'Union Berlin (victoire 0-1, ndlr), que nous étions capables de réaliser de bons résultats face à de très grosses équipes. C'est une victoire méritée. On a beaucoup poussé, on a eu pas mal d'opportunités. Ce n'est pas un hold-up."

"Mentalement, le 1-1 a fait changer la physionomie du match", a ensuite analysé le Maltais, qui s'est dit "très content" pour le double buteur surprise, Gustaf Nilsson.

"Le plus important, c'est maintenant de profiter de ces moments car ils sont très rares dans une carrière. On va fêter cela, et après il faut tourner la page car il y a beaucoup de matchs et que rien n'est fait", a sobrement déclaré Teuma, qui reconnait l'ampleur de l'exploit réalisé ce jeudi soir. "C'est une soirée magique pour nous."