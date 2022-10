Le coach de Braga remonté après une défaite "ingrate" : "L'Union venait pour jouer le point"

Alors que les Portugais menaient au score, leurs adversaires Saint-Gillois ont renversé la situation de façon inattendue et ont enregistré une victoire de prestige.

"Nous voulions gagner, c'est très dur et frustrant pour nous tous : staff technique, joueurs, supporters... Nous sommes déçus de ce résultat contre un adversaire coriace", a commenté au micro de Sport TV le coach de Braga, Artur Jorge, après la défaite (1-2) face à l'Union Saint-Gilloise en Europa League.

"Ils m'ont surpris en voulant jouer pour le point... mais finalement, ils sont repartis avec les trois points. C'est ingrat pour ce que nous avons fait", a regretté le coach portugais.

Même son de cloche, celui de la frustration et de la déception, du côté d'Abel Ruiz, l'attaquant qui a ouvert le score pour Braga. "Nous ne pouvions pas gagner, à mon avis car nous n'avons pas fait une bonne première mi-temps. Après le but, nous avons baissé d'intensité et cela ne peut pas arriver, nous devons changer cela."