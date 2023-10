Surclassée par Liverpool, l'Union SG pourra tout de même nourrir des regrets

L'Union n'aura pas fait le poids ce jeudi soir face à Liverpool. Les Unionistes ont été largement dominés, mais ne doivent leur défaite que sur une erreur de leur gardien, Anthony Moris et un but anecdotique en fin de match (2-0).

La tâche était de taille ce jeudi soir. Face à Liverpool, l'Union a besoin, comme le disait Alexander Blessin, d'un "jour parfait".

Pour cette rencontre, Blessin ne surprend pas vraiment et aligne à nouveau ses titulaires, laissés pour beaucoup au repos face à Charleroi. Seul choix notable et assez intriguant : celui de laisser Loic Lapoussin sur le banc. C'est Terho qui le remplace à gauche. Pas de Sadiki au milieu, et toujours pas d'Ayensa en attaque.

Côté Liverpool, Jurgen Klopp laisse des joueurs comme Van Dijk, Diaz, Robertson, Mc Allister ou Gomez sur le banc.

Liverpool pousse d'entrée, l'Union résiste...

Après 5 grosses minutes équilibrées, Liverpool étouffe déjà l'Union. Sur une relance dangereuse de Burgess dans l'axe, Quansah s'interpose et lance Salah. L'Egyptien se présente devant Moris, qui sort déjà un premier arrêt déterminant (5e).

5 minutes plus tard, Gravenberch est laissé seul aux abords du rectangle. Sa frappe ultra-puissante est repoussée par Moris. Nunez suit et marque, mais est signalé hors-jeu (10e). L'Union a bien de la chance.

Il n'y en a décidément que pour les Reds. Nunez tente un centre-tir que Moris est obligé de détourner (15e). L'Uruguayen a alors une occasion 4 étoiles. Lancé par Elliot, Salah lui dépose le cuir dans les pieds. Il n'a plus qu'à conclure, mais se loupe inexplicablement à quelques mètres du but (17e).

Après ce gros temps fort, la pression et le rythme redescendent. Liverpool joue moins juste et a moins d'occasions. L'Union tente de montrer le bout de son nez. Nilsson envoie sa reprise de la tête au-dessus (25e).

Moris, héros malheureux

Sans doute l'Union aurait espéré revenir aux vestiaires en tenant le zéro derrière. Mais Anthony Moris, qui réalise jusque-là un match parfait et sort à nouveau un bel arrêt devant Darwin Nunez, se troue sur un ballon qui semble anodin.

Sur une remontée de ballon, Alexander-Arnold se trouve un angle de tir. Moris se couche sur le ballon...mais repousse dans les pieds de Gravenberch. Le Néerlandais n'a plus qu'à conclure (1-0, 44e).

Un but qui fait très mal à l'Union et son capitaine. Dans la foulée, Amoura est tout proche d'égaliser. Son ballon piqué devant Alisson est dégagé à quelques mètres de la ligne de but par Konaté (45e+1).

L'Union est menée au score à la mi-temps. Sans montrer grand-chose, face à un adversaire bien supérieur mais aussi chanceux.

La loi du plus fort

Pour cette deuxième mi-temps, Klopp décide de faire 3 changements d'entrée : exit Nunez, Salah et Endo, place à Diaz, Mc Allister et Jones. L'Allemand fait tourner mais veut surtout enfoncer le clou.

C'est pourtant Alisson, gardien de Liverpool, qui ne passe pas loin d'offrir l'égalisation aux Saint-Gillois. Le Brésilien manque sa sortie aérienne et envoie le ballon sur Gravenberch. Quansah intervient en catastrophe.

C'est malgré tout bien trop maigre pour bousculer un Liverpool qui joue véritablement dans un fauteuil. Jota reprend de la tête un centre millimétré de Mc Allister. Moris sort une belle claquette (52e). Le Luxembourgeois a de nouveau un superbe arrêt sur une frappe de ce diable de Gravenberch (60e).

L'Union aura tout tenté

L'Union SG n'a pas d'autre choix que de jouer en contre, mais se montre extrêmement maladroite. Presque aucune passe n'est dans le bon tempo. Face à un adversaire d'un tel calibre, l'Union ne fait malheureusement pas le poids.

Blessin tente d'injecter du sang neuf et fait rentrer Lapoussin et Rodriguez dans le même temps. Rasmussen et Sadiki montent ensuite.

Liverpool pense marquer le but du K.O., mais Luis Diaz place le ballon sur le poteau (79e). Szoboszlai puis Jones passent ensuite à un cheveu de tuer le match. L'Union est à l'agonie, et malgré ses efforts devant, n'arrive pas à passer un rideau liverpuldien intraitable.

Liverpool fera finalement 2-0 sur un contre et un ballon mal négocié par Sadiki. Jota trompera Moris et scellera un score final logique.

L'Union est tombée face à un adversaire bien plus fort ce jeudi soir. Les regrets sont là, avec une boulette de Moris au pire moment, qui aura fait très mal. Les Saint-Gillois devront désormais se concentrer sur le championnat, face à Saint-Trond.