🎥 Le magnifique geste des supporters de Liverpool envers l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise a peut-être perdu ses premiers points européens de la saison à Liverpool mais elle devrait garder un très bon souvenir de son déplacement historique à Anfield jeudi soir.

Les supporters bruxellois ont d'ailleurs mis une ambiance de feu dans les tribunes durant toute la rencontre afin de supporter leurs joueurs face aux Anglais.

Après le coup de sifflet final, les supporters de Liverpool ont voulu montrer leur respect et leur sympathie pour les fans de l'USG et les ont applaudis.

The @UnionStGilloise fans have been magnificent all night. Liverpool supporters applauding them on their way out. pic.twitter.com/7ODYzHPNik