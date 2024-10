Anderlecht prépare le Clasico avec une victoire de prestige à la Real Sociedad !

Anderlecht s'est imposé 1-2 à la Real Sociedad. David Hubert continue d'étonner sur le banc mauve.

Alors qu'on reprochait à Brian Riemer de ne pas faire beaucoup de changements, David Hubert nous a réservés pas mal de surprise dans sa composition. Outre le changement forcé de Leander Dendoncker (malade) par Mats Rits, on notait les titularisations de Thomas Foket, Théo Leoni, Tristan Degreef (présent dans le onze pour la première fois de la saison), et Luis Vazquez.

Killian Sardella, Yari Verschaeren, Samuel Edozie et Kasper Dolberg étaient ainsi préservés pour le Clasico de dimanche. La première erreur de la partie est pourtant venue d'un cadre...et s'est surtout révélée fatale. Alors que la Real Sociedad pressait, les Mauves tentaient de construire depuis l'arrière. Une seconde et demi après le mauvais contrôle de Zanka, le ballon finissait au fond des filets de Colin Coosemans (5e, 1-0).

Un Anderlecht taille européenne

Groggy, Anderlecht a mis du temps avant de se remettre de ce premier uppercut. Défensivement, Zanka et Foket ont donné de nouvelles sueurs froides aux 1200 supporters bruxellois présents. Mais le Sporting a grandi dans sa rencontre et montré qu'il y avait, selon l'expression consacrée, "quelque chose à faire" face à cette équipe basque elle aussi assez expérimentale.

Luis Vazquez a été le premier à mettre le doigt dessus. Peu avant la demi-heure, l'attaquant argentin, pourtant assez malheureux ces dernières semaines, a fait honneur aux 81 de Paul Van Himst avec une finition croisée assez précise pour l'égalisation.

La confiance avait changé de camp. Sur sa lancée, Anderlecht a continué à faire le siège du rectangle adverse. Les nombreuses phases arrêtées obtenues ont fini par payer avant la mi-temps, sur un deuxième ballon repris en pleine lucarne par Théo Leoni (1-2).

Après une fin de première mi-temps parfaite, Anderlecht est remonté sur le terrain en constatant les trois changements opérés par les locaux pour reprendre le match. Dos au mur, la Sociedad a directement haussé son rythme pour étouffer les Mauves dès le début du deuxième acte, avec plusieurs occasions franches.

Tantôt avec un peu de réussite face au manque de réalisme adverse, tantôt avec beaucoup d'huile de coude et de solidarité, Anderlecht est resté devant minute par minute. C'était bien le soir du Sporting. Malgré quelques occasions pour faire le break manquées à cause d'un manque criant de fraicheur dans le dernier geste, Anderlecht a conservé son avance jusqu'au bout.

L'équipe signe une victoire inattendue sur le terrain de la Real Sociedad (1-2). Les Anderlechtois comptent un joli six sur six avant de recevoir Ludogorets et préparent de la meilleure des manières le Clasico, même si des garçons comme Mario Stroeykens ou Anders Dreyer auront énormément donné.