L'Union prend son premier point européen après une prestation encourageante face à Bodo/Glimt

L'Union Saint-Gilloise a réalisé un match nul (0-0) face à Bodo/Glimt ce jeudi soir. Un résultat encourageant pour les Bruxellois.

Rassurée après sa victoire face à Courtrai le week-end dernier, l'Union Saint-Gilloise accueillait Bodo/Glimt ce jeudi soir en Europa League.

Les Unionistes, sans Fuseini, Mac Allister et Boufal, voulaient prendre leurs premiers points européens cette saison.

C'est l'Union qui débute le match de la meilleure manière. Rodriguez tente de bouger la défense norvégienne. Bodo/Glimt a pourtant la première grosse occasion, avec Zinckernagel qui est contré in extremis devant Moris (5e).

L'Union répond via Rodriguez, qui enroule juste à côté (9e). Ivanovic reprend un bon centre de la tête, ça passe juste au-dessus (19e).

L'Union domine, mais Bodo/Glimt a les plus belles occasions

L'Union domine et tente de créer le danger. Dans le même temps, Bodo/Glimt joue en contre et ne passe pas loin de faire très mal. Devancé par Hogh, Burgess est obligé de jouer de malice (33e).

La fin de première mi-temps s'anime. Zinckernagel manque totalement sa reprise de la tête à quelques mètres du but (37e). Khaykin sauve devant Niang (38e). Hauge, face à Moris, tente le lob mais échoue...sur la barre (42e), puis Khaykin doit à nouveau sauver devant Sykes (45e+2).

Rodriguez toujours maudit

Les Bruxellois débutent la seconde mi-temps avec les mêmes intentions offensives. Ils bénéficient même d'un coup de main du gardien Khaykin qui se troue sur une relance, finalement sans conséquence (57e).

L'un des joueurs de l'Union les plus actifs depuis le début du match, c'est Kevin Rodriguez. Malheureusement, l'Equatorien est en grand manque de confiance. Cela se voit lorsqu'il manque complètement son face à face avec Khaykin (64e).

L'Union prend son premier point européen

La fin de rencontre n'offre pas plus d'occasions franches. L'Union ne parvient plus à créer de danger, mais se montre très solide derrière. Ivanovic et Sadiki, en situation de contre, n'arriveront pas à alerter une dernière fois Khaykin (86e).

Les hommes de Sébastien Pocognoli prennent leurs premiers points européens cette saison. Ils peuvent retenir beaucoup de positif de ce match et aborder le déplacement au Club de Bruges avec confiance.