"Le match aurait dû être arrêté" : le coach de la Real Sociedad en colère après la rencontre contre Anderlecht

Anderlecht a certes décroché une victoire de prestige, mais une ombre a terni cette performance. Une partie des supporters du club s'est mal comportée en jetant des projectiles dans une zone familiale réservée aux supporters espagnols.

Un climat de tension a éclaté lors de la rencontre entre la Real Sociedad et Anderlecht. Le secteur des visiteurs de la Real Sociedad était bien protégé, mais des brèches sont apparues dans la paroi en verre qui assurait cette protection. Des projectiles ont été arrachés et lancés à travers ces brèches après qu'Anderlecht a encaissé un but. Parmi les supporters présents se trouvaient des familles basques.

La police est intervenue et a réussi à rétablir l'ordre. Pendant la mi-temps, elle a procédé à des charges et arrêté huit supporters.

Lors de la conférence de presse après le match, Anderlecht a présenté ses excuses aux Basques : "Nous condamnons fermement le comportement de certains de nos supporters", a déclaré Mathias Declercq, responsable presse du club. "Nous sommes choqués et présentons nos excuses à la Real Sociedad. L'officiel de l'UEFA a ouvert un dossier, et nous prendrons des mesures pour sanctionner les supporters qui ont mal agi."

Si mes supporters s'étaient comportés de cette manière, mes joueurs n'auraient pas pu aller les saluer après le match"

L'entraîneur de l'équipe locale, Imanol Alguacil, a exprimé son mécontentement : "Le match aurait dû être arrêté. De nombreuses personnes ne sont pas venues au stade par crainte des supporters d'Anderlecht."

"Si mes supporters s'étaient comportés de cette manière, mes joueurs n'auraient pas pu aller les saluer après le match. Les joueurs du Sporting ont célébré leur victoire avec leurs fans. Je ne comprends pas. Ce qui s'est passé est honteux."

"J'espère qu'aucun de nos supporters n'a été blessé et que les supporters d'Anderlecht seront sanctionnés. Le but d'Anderlecht est survenu à un moment où mes joueurs étaient perturbés par les incidents dans les tribunes. J'ai vu que mes joueurs n'étaient pas à l'aise sur le terrain."