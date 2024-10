Anderlecht et ses supporters sanctionnés après les débordements à la Real Sociedad ? La menace planait depuis longtemps

Les supporters d'Anderlecht se sont tristement illustrés dans le Pays basque. Cela pourrait leur coûter cher.

La scène était assez confuse, interrompant brièvement la rencontre en première mi-temps : des supporters anderlechtois ont jeté des projectiles sur la tribune située en dessous d'eux, celle fréquentée par de nombreuses familles basques, évacuées par mesure de sécurité.

Mikel Oyarzabal, buteur contre l'Angleterre en finale de l'Euro, est furieux : "Les gens rentrent chez eux parce que des idiots lancent des objets. L'UEFA doit prendre ses responsabilités. Nous disions depuis 15 minutes qu'il fallait arrêter le match, mais ils n'ont rien fait" déclare-t-il, dans des propos relayés par Sporza.

Un déplacement sans supporters à prévoir

L'attaquant basque attend désormais des sanctions de l'UEFA. Elles ne devraient pas tarder : les supporters mauves sont dans le viseur de l'instance européenne depuis deux ans. En effet, un sursis plane au-dessus du Sporting depuis octobre 2022 et les débordements occasionnés par les Bruxellois en déplacement à West Ham.

"Il est possible que l'UEFA active ce sursis et que nous devions donc jouer un match à l'extérieur sans supporters. Il est encore plus incompréhensible que cela puisse encore arriver" déplore le porte-parole anderlechtois Mathias Declercq. Les prochains matchs européens d'Anderlecht en déplacement seront à Riga, au Slavia Prague et au Viktoria Plzen.