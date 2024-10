LIVE : Ludogorets est à 10 contre 11 ! Anderlecht doit en profiter (0-0)

Anderlecht affronte Ludogorets ce soir. David Hubert bouleverse une nouvelle fois son onze de base.

Lors des deux premiers matchs d'Europa League, David Hubert avait déjà tranché par rapport au conservatisme de Brian Riemer en opérant de nombreux changements dans son équipe. Il n'en va pas autrement ce soir.

On note ainsi la présence de Zanka sur le banc. Très critiqué mais défendu publiquement, le Danois laisse sa place au coeur de la défense à Leander Dendoncker. Mats Rits ratissera donc l'entrejeu avec Mario Stroeykens et Majeed Ashimeru, titulaire pour la première fois depuis le 10 août.

Le retour de Tristan Degreef

Du mouvement également sur les flancs : Ludwig Augustinsson et Thomas Foket son titulaires, Moussa N'Diaye et Killian Sardella sur le banc. En pointe, David Hubert fait une nouvelle fois souffler Kasper Dolberg et Samuel Edozie, cela profite à Luis Vazquez et Tristan Degreef.

Les deux hommes avaient brillé lors du dernier match à la Real Sociedad. Marqueront-ils à nouveau des points ce soir. Sur la droite, Anders Dreyer tâchera de retrouver confiance.

Sur papier, Anderlecht a un coup à jouer pour faire monter son bilan à neuf sur neuf. Ludogorets n'a pas encore marqué le moindre but sur les deux premiers matchs (défaite 0-2 face au Sparta Prague, 0-0 contre le Viktoria Plzen).