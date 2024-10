Un Anderlechtois auteur d'une grossière erreur, David Hubert a dû lui parler après le match

Encore un peu, et Jan-Carlo Simic gâchait son excellent match en étant à la base de l'égalisation de Ludogorets. Heureusement pour le Croate, le but était annulé, mais il restait furieux sur lui-même.

"Aïe aïe aïe, Simic..." : voilà ce qu'on se disait en toute fin de rencontre, quand Jan-Carlo Simic se lançait dans une chevauchée totalement inutile loin de ses buts... et manquait sa passe. Killian Sardella était alors forcé de prendre un jaune "professionnel" qui n'a pas dû lui faire plaisir, et derrière... le coup-franc de Ludogorets se terminait en but.

Heureusement pour le défenseur croate, la VAR signalait un hors-jeu. Anderlecht aurait probablement perdu deux points importants face à un adversaire à 10 : il s'en fallait de peu, et Simic le savait. Il paraissait très en colère contre lui-même après le match, et David Hubert a été le trouver.

"Je sais immédiatement qu'au coup de sifflet final, il n'a qu'une chose en tête, et c'est cette erreur", reconnaît l'entraîneur du RSC Anderlecht. "C'est important pour moi de lui parler, de lui dire que je sais à quoi il pense, et qu'on analysera ça ensemble par après". Car bien sûr, Hubert ne peut qu'être mécontent d'une telle perte de balle... mais Simic faisait un excellent match jusque là.

Un but annulé qui doit servir de leçon à Anderlecht

"Il a fait un très bon match, est à la base de notre but", rappelle-t-il. "C'est important qu'il garde l'énergie positive de ce bon match et de notre victoire plutôt que de se focaliser sur le négatif. Mais ça le caractérise aussi de vouloir se perfectionner en permanence".

Hubert surprenait même au sujet de ce but annulé. "Je vais vous étonner mais c'est une bonne chose que ce but adverse soit rentré. Même s'il a été annulé après coup, les joueurs ont pu goûter à la déception de l'égalisation adverse, à moindre frais heureusement", souriait le coach anderlechtois. "C'est une bonne leçon".