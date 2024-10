Trop de matchs dans le football ? Théo Leoni ne rejoint... pas du tout les avis de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et d'autres stars du ballon rond

Récemment, aux quatre coins de l'Europe, de nombreux joueurs se sont exprimés contre le calendrier trop chargé du monde du football. Un avis que ne partage pas tellement Théo Leoni.

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé lors de sa troisième rencontre d'Europa League face à Ludogorets. Après la partie, Théo Leoni a analysé cette performance, avant d'être interrogé sur un sujet phare dans le monde du football : le calendrier chargé et le nombre de matchs par saison qui ne cesse de croitre.

Ces dernières semaines, aux quatre coins de l'Europe, de nombreuses stars du ballon rond, dont Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Rodri et bien d'autres ont élevé la voix : pour eux, le rythme est devenu intenable.

Une grève des joueurs serait impossible, selon Théo Leoni

Rodri a même commencé à parler d'une possible grève des joueurs. "Il est vrai que le calendrier est généralement trop chargé. Certains joueurs parlent de faire grève, mais je ne pense pas que ce soit possible. On est employés par le club, on ne fait pas ce qu'on veut", a répondu Théo Leoni au micro de la RTBF.

"On parle souvent de la fatigue physique, mais le véritable problème est la fatigue mentale. (...) Et c'est ce qui épuise les joueurs avec le temps, car les carrières sont de plus en plus longues..."

Certains s'opposent directement à la FIFA en raison du grand nombre de matchs à jouer, mais Leoni est d'avis qu'il ne faut pas trop se plaindre. "Nous verrons ce que décide la FIFA. Mais le football évolue, les joueurs évoluent, le monde évolue... Mais nous avons la chance d'être bien payés pour un travail qui est une passion, donc nous ne devrions pas trop nous plaindre. C'est du moins ma vision des choses."