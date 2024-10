C'est Jesper Fredberg qui va être ravi : Anderlecht commence à accumuler les bénéfices

Anderlecht a réalisé un excellent début de saison en Europa League. Avec trois victoires consécutives - une victoire 2-1 contre Ferencvaros, une belle victoire 1-2 contre la Real Sociedad et un 2-0 contre Ludogorets - le Sporting se porte très bien.

Ce neuf sur neuf ne signifie pas seulement un succès sportif, mais aussi une injection financière conséquente sur laquelle le club compte pour réaliser ses ambitions. Jusqu'à présent, Anderlecht a déjà gagné près de 7,5 millions d'euros bruts grâce à sa campagne en Europa League.

Et avec cinq matchs de groupe à jouer, dont des rencontres importantes contre Rigas FS, le FC Porto, le Slavia Prague, le Viktoria Plzen et Hoffenheim, il y a de fortes chances que la récompense financière soit encore plus conséquente. Le club visait initialement un revenu total de 10 millions d'euros de la campagne européenne.

Jusqu'à 16 millions ?

Le fonds de l'UEFA pour l'Europa League cette saison est de 565 millions d'euros, à répartir entre 36 clubs participants. En comparaison, la Ligue des champions dispose d'une somme astronomique de 2,47 milliards d'euros. Anderlecht et l'Union ont tous deux reçu une prime de départ de 4,31 millions d'euros pour leur participation au tournoi.

En plus de la prime de départ, Anderlecht bénéficie d'un autre élément, la "value pillar". Il s'agit d'une contribution fixe basée sur les performances passées et les droits de diffusion. Grâce à sa position solide au classement des coefficients, Anderlecht peut compter sur environ 2 millions d'euros via ce canal, ce qui augmente davantage les revenus totaux jusqu'à présent.

Il y a également les revenus dépendant des performances sportives en phase de groupe. Chaque victoire en phase de groupe rapporte à un club 450 000 euros et chaque match nul 150 000 euros. Le classement final dans le groupe détermine également une prime, le premier pouvant gagner 2,7 millions d'euros et le dernier devant se contenter d'un minimum de 75 000 euros.

Actuellement, Anderlecht se trouve dans le top trois du tournoi, aux côtés de Tottenham Hotspur et de la Lazio, qui ont également obtenu le nombre maximal de points.

Si Anderlecht atteint les phases finales, il y aura encore plus de primes en jeu. Une place en huitièmes de finale rapporte 1,75 million d'euros, tandis que les quarts de finale valent 2,5 millions d'euros. Si les Bruxellois atteignent les quarts de finale, leurs revenus atteindraient un total de 16 millions d'euros. Il y a deux ans, Anderlecht a atteint les quarts de finale de la Conference League, ce qui leur a rapporté 8,18 millions d'euros.

La bourse de Fredberg

La campagne européenne est donc non seulement d'une grande importance sportive pour Anderlecht, mais également vitale pour la santé financière du club. Chaque avancée en Europa League signifie non seulement un succès sur le terrain, mais aussi une augmentation significative des revenus.

Cela est crucial pour le directeur sportif Jesper Fredberg en vue du mercato hivernal, car son portefeuille dépendra également des bénéfices attendus à ce moment-là. Il a déjà reçu la promesse d'un budget qui sera débloqué, mais ne sait pas encore exactement combien cela représentera.