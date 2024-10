Anderlecht s'est occasionné une sacrée frayeur contre Ludogorets : "On a cru que le match était fini"

Anderlecht s'est fait très peur, et pensait avoir concédé le but de l'égalisation à l'aube du temps additionnel, contre Ludogorets. Celui-ci ayant finalement été annulé par le VAR, les Mauves se sont offerts un troisième succès de rang en Europa League, et trônent en tête.

Ce n'était pas une prestation des grands soirs, mais le Sporting d'Anderlecht a assuré l'essentiel en s'imposant face à Ludogorets, ce jeudi soir, en Europa League. Une victoire commentée par Mario Stroeykens, sorti à l'heure de jeu au profit de Yari Verschaeren, au micro de la RTBF.

"Le rythme n'était pas là, le match a commencé très lentement. On n'a pas mal si mal débuté, mais on a plus poussé en seconde période, la carte rouge ayant aidé. On avait plus le ballon dans leur moitié de terrain. On ne s'est pas créé tant d'occasions, mais le but est venu au bon moment."

Une sacrée frayeur a parcouru le Lotto Park

Le but de Samuel Edozie a effectivement libéré le Lotto Park. Le stade d'Anderlecht a cependant été glacé pendant un court, instant, en fin de match, lorsque Rwan Seco pensait avoir rétabli l'égalité. Un but finalement annulé par le VAR, avant le 2-0 d'Anders Dreyer quelques instants plus tard pour définitivement sceller le score de la rencontre.

"Oui, c'est celui-là venait vraiment au pire moment. On avait marqué le 1-0, je crois qu'on s'est un petit peu relâché, on a cru que le match était fini, puis ce deuxième ballon va dedans. Heureusement, la défense est bien alignée et il y a hors-jeu, sinon la fin de soirée n'aurait pas été terrible."

Après trois journées de compétition, le Sporting d'Anderlecht est l'une des trois seules équipes à réaliser le sans-faute, avec la Lazio Rome et Tottenham. "Le 9/9 est bien, on a eu trois matchs assez compliqué. Il y a encore quelques matches que l'on peut aborder avec confiance pour prendre le plus de points possible. On s'est mis dans une bonne situation en gagnant ce match, ça donne beaucoup de confiance au groupe", a conclu Mario Stroeykens.