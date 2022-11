Coupe du monde : doublé de Mbappé face au Danemark, la France qualifiée ! (2-1)

Les Bleus ont réussi l'essentiel en signant un six sur six dans leur poule pour les envoyer en huitièmes de finale de cette Coupe du monde.

La France avait rendez-vous avec le Danemark ce samedi après-midi pour le deuxième match de ce groupe D pour les deux équipes. Au coup de sifflet final, ce sont les champions du monde en titre qui ont levé les bras avec un ticket pour les huitièmes acquis.

Après quelques minutes de possession danoise, les Français ont commencé à vouloir mettre un peu plus de pression dans la moitié de terrain adverse sans se créer de véritables occasions.

La première occasion du match venait des pieds de Dembélé mais sa frappe était contrée à l'entrée du rectangle des Danois. Ces derniers ont rapidement contre-attaqué, sans danger. Le vrai premier danger est venu des pieds de Theo Hernandez qui a centré en vain dans le rectangle même si les Danois ont eu chaud dans les dix premières minutes.

Le premier quart d'heure de ce match aura été dominé par les Bleus qui ont multiplié les occasions sur plusieurs centres mais sans jamais trouver la faille dans une défense danoise solide. Cependant, première erreur de Christensen qui devait commettre la faute sur Mbappé pour l'empêcher de filer au but. L'arbitre a vu jaune directement. Une première mi-temps qui aura finalement été dominée par les Français avec pas mal d'occasions mais rien qui n'ait été concrétisé.

Si les Français pouvaient se contenter d'un nul, les Danois allaient devoir montrer un autre visage en seconde période après n'avoir tiré qu'une seule fois au but... Un tir non-cadré !

Mbappé, homme providentiel

Les Danois ont montré un autre visage dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps en montant sur le terrain avec de bonnes intentions. Plusieurs occasions et une montée au jeu de Martin Braithwaite qui a fait du bien à l'attaque !

Cependant, le premier but de la rencontre est logiquement venu de la part des Français avec un but de Kylian Mbappé (61e, 1-0). Son sixième but en neuf matchs de Coupe du monde.

Sept minutes plus tard, c'est Andreas Christensen qui surgit sur corner pour envoyer un missile de la tête et qui remet les deux équipes à égalité (68e, 1-1).

Si on se demandait quel plan allait adopter la France et le Danemark pour la suite du match, on a vu que les deux équipes enchaîner les occasions dans les deux rectangles. Rabiot, Tchouaméni, Braithwaite, tous les joueurs se sont donné pour tenter de débloquer la situation mais en vain.

A trois minutes de la fin du temps réglementaire, c'est à nouveau l'homme de la situation qui a libéré les Bleus : Kylian Mbappé. Le buteur du PSG s'est offert un doublé sur un bijou d'Antoine Griezmann. Avec son septième but en neuf matchs de CDM, Mbappé qualifiait officiellement la France pour le tour suivant.

Malgré plusieurs occasions, les Danois n'auront pas réussi à aller accrocher les champions du monde en titre qui se hissent en huitièmes de finale après un match très disputé.