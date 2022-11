Raphaël Varane satisfait de l'état d'esprit

Battue deux fois par le Danemark (1-2, 0-2) en Ligue des Nations ces derniers mois, la France a inversé la tendance ce samedi en décrochant une victoire contre les Danois (2-1).

La France a pris la mesure du Danemark ce samedi (2-1) et a ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Satisfait de la qualification, Raphaël Varane (29 ans, 88 sélections et 5 buts) a souligné le bon état d'esprit affiché par les Bleus.

"Je suis très satisfait, on a réussi à avoir un très bon état d'esprit. On savait avant le match qu'on avait perdu deux fois contre cette équipe ces derniers mois. On avait à cœur de gagner, de se qualifier et de faire un match solide. C'est chose faite. L'état d'esprit était très bon. La première place du groupe ? C'est en très bonne voie. Cela va permettre à tout le groupe d'être concerné par cette compétition. On a besoin de tout le monde, les joueurs qui commencent et ceux qui entrent en jeu. On a besoin de tous ces éléments pour aller loin. Ça peut faire la différence. C'est un plus pour nous dans cette compétition", a déclaré le défenseur central français au micro de beIN Sports.